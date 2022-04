Ett 25 meter högt bostadshus träffades av en robot under torsdagskvällen. Minst tio personer skadades och en person dog under attacken i Kiev. FN:s generalsekreterare António Guterres var i Kiev under attackerna.

Foto: SALVATORE CAVALLI/SOPA IMAGES/SHUTTERSTOC / SALVATORE CAVALLI/SOPA IMAGES/SHUTTERSTOCK SHUTTER