Julhelgen är en av de mer trafikintensiva helgerna och under annandagen väntas många vända hem efter att ha firat med nära och kära på olika håll i landet.

Samtidigt håller minusgraderna i sig och Trafikverket varnar för frosthalka i stora delar av landet.

– Det gäller i stort sett hela Götaland, Svealand förutom Värmland, och södra Norrland. Undantaget Öland och Gotland, säger Josefine Bergstedt.

Vätska fryser i luften och landar på vägbanan

Frosthalka är dock inte lika halt som ishalka.

– Frosthalka får vi när det är kalla vägbanor och lite högre temperatur i luften. Då fryser vätskan i luften när den landar på vägbanan. Så man ska väl generellt ta det lite försiktigt på vägarna, men det tror jag att man kommer att märka att det kan bli halt i och med att det är minusgrader.

Vädret kommer att bli högtrycksbetonat i stora delar av landet.

– Vilket innebär ganska klart och soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och upp längs Norrlandskusten. Även i de inre delarna och i fjällen i norra Norrland ser det ut att bli klart. I samband med det här så blir det också kallt. Vi talar om kanske fem minusgrader i Götaland, omkring minus tio Svealand och ner mot dryga 20 i klara områden i norr, säger Josefin Bergstedt.

Snöfall väntas under tisdagen

Skåne är dock undantaget från den klara väderleken, där ett stort sjok moln väntas samlas.

– Sedan har vi lite nederbörd som drar in över, framför allt Härjedalsfjällen, med snöbyar. Men det är enda stället där det ser ut att komma någon nederbörd under annandagen.

Under måndagen fortsätter det kyliga vädret men under tisdagen drar ett snöfall in söderifrån.

– Det kommer in över Götaland under tisdagsmorgonen och sedan rör det sig vidare upp över Svealand fram emot eftermiddagen, kvällen. Sedan har vi också lite mildare luft som kommer in framåt onsdag i samband med nederbörd, vilket innebär att det kommer bli plusgrader i södra Götaland. Där kan det bli riktigt halt under natten mot onsdag och onsdag morgon, då temperaturen är kring nollgradigt med nederbörd som kan komma som snö eller regn, säger Josefine Bergstedt.