Varnar för fejkad reträtt – kan vara ryskt bakhåll

Beslutet motiveras med logistiska svårigheter.

– Cherson kan inte få leveranser och fungera till fullo, sa generalen Sergej Surovikin i ett tv-sänt tal under onsdagen enligt The Guardian.

Men från ukrainskt håll togs nyheten emot med viss reservation, enligt AP.

– Än så länge ser vi inga tecken på att Ryssland helt lämnar staden – vilket innebär att det kan röra sig om desinformation, sa Mychajlo Podoljak, en av president Zelenskyjs rådgivare till nyhetsbyrån.

Varnar för fälla

Från Kievs håll stänger man inte dörren för att det hela kan vara en bluff med syfte att locka de ukrainska styrkorna in i ett bakhåll.

Enligt militäranalytikern Oleg Zhadanov kan reträtten vara ”en rysk fälla för att tvinga fram en ukrainska offensiv genom det ryska försvaret – och sedan slå till kraftfullt från flankerna”, rapporterar AP.

President Volodymyr Zelenskyj gav inget rakt svar på beskedet i ett videotal natten mot torsdag.

– Våra känslor måste hållas tillbaka – som alltid under krig.

ISW: ”Ny fas”

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War tror inte att det rör sig om ett knep – men understryker att slaget om Cherson inte är över.

”Men ryska styrkor har gått in i en ny fas – att prioritera att dra tillbaka sina styrkor över floden under kontrollerade former och försena ukrainska styrkor, snarare än att man försöker att stoppa den ukrainska motoffensiven helt och hållet”, skriver ISW i sin senaste lägesuppdatering.

