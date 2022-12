Det var ungefär en månad innan Rysslands invasion av Ukraina som German Gref, verkställande direktör för den statligt ägda Sberbank, tillsammans med bland andra chefen för den ryska centralbanken, Elvira Nabiullina, bad Putin om ett möte, skriver Financial Times.

Vid tillfället trodde de att Kreml planerade att annektera Donbass – vilket de befarade skulle provocera ett ”rasande” svar från väst.

Gref beskrivs av Financial Times som en ”Putins närmast förtrogna” i ekonomifrågor – och som känd för att säga vad han tycker. Han höll han en 39 sidor lång presentation för Putin där han varnade för de ”katastrofala konsekvenser” om spänningarna med Ukraina skulle eskalera, skriver tidningen.

Putin avbröt

President Vladimir Putin avbröt anförandet – och frågade vad Ryssland kunde göra för att undvika de värsta sanktionerna, enligt källor till Financial Times.

Men ingen av mötesdeltagarna kunde förmå sig att direkt varna presidenten för en militär eskalering.

– De var tillräckligt modiga att be den stora mannen om ett möte. Men de kunde inte leverera budskapet, säger en person med insyn som tidningen talat med.

De hade inte kunnat föreställa sig Putins verkliga plan. Informationen om att Ryssland gått in i Ukraina fick banktopparna, precis som alla andra, på tv.

Bankchefen ”chockad”

Gref beskrivs ”totalt bedrövad och ”i chock” av en högt uppsatt kollega.

– Alla trodde att det skulle innebära en total katastrof. Han mer än någon annan, säger en källa till tidningen.

Men i stället för att klippa banden till Kreml har landets ledande ekonomer använt alla till buds stående medel och sin samlade expertis för att hålla ihop den ryska ekonomin, skriver Financial Times.

ISW: ”Obalanserad maktdynamik”

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War tolkar uppgifterna i Financial Times som att Putin var medveten om åtminstone delar av de risker som kriget skulle innebära för Rysslands del.

”Rapporterna om Nabiullinas och Grefs tveksamhet att avråda Putin visar också den obalanserade maktdynamiken som kan ha fått vissa ryska tjänstemän att spela med Putins dåliga beslut snarare än att protestera mot honom”, skriver ISW i sin senaste rapport.