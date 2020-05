Värmesmällen: Kan bli 28 grader varmt

Efter en maj som vädermässigt inte kommer att gå till historien är det många som längtar efter sommarvärme. Och de blir inte besvikna de närmaste dagarna.

– Det ser ut som att vi kommer att få det riktigt soligt och varmt dagarna framöver, och inte bara i de södra delarna av landet, säger meteorologen Lasse Rydqvist.

Temperaturerna kommer under helgen och i början på nästa vecka ligga strax över normala nivåer. Under torsdagen uppmättes 21,2 grader i Hästveda i Skåne, och liknande temperaturer är att vänta för Syd- och Västsverige även under helgen. I norr blir det mellan 10-18 grader.

”Stephen” värmer upp Sverige

Den meteorologiska sommaren har redan kommit till flera platser i södra Sverige och fler är att vänta under helgen.

Orsaken är högtrycket ”Stephen”.

– Högtrycket som växer in har namngivits ”Stephen” av mina tyska kolleger och det kommer att ge riktigt stabilt och soligt väder hela helgen, säger Lasse Rydqvist och fortsätter:

– På söndag ser det ut som att vi kan få årets hittills första dag med högsommarvärme, och det är inte i södra Sverige – utan faktiskt i norra Sverige. Från Ångermanland och vidare norröver kan det bli nästan 25 grader.

Håller i sig nästa vecka

Även i början av nästa vecka håller värmen i sig.

– På tisdag skulle det kunna bli nära 30 grader. Jag vågar ändå säga att det kan komma att bli 28 grader i Östersjölandskapen. Därefter ser det ut som att det släpps på lite fronter från onsdag och lite svalare väder kommer in, säger Rydqvist.

Samtidigt varnar SMHI för skogs- eller gräsbränder i stora delar av landet. Varningarna väntas bli fler under helgen, allt eftersom värmen stiger.

