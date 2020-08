Lördagen bjuder på temperaturer på runt 30 grader i stora delar av landet.

Redan under lördagskvällen drar dock en kallfront in över fjällen som under nästa vecka kommer få den riktiga värmeböljan på reträtt.

– Bakom kallfronten så är det lite svalare luft och då knuffas den här supervärmen bort, säger Johan Groth, meteorolog vid väderinstitutet Storm.