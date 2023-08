Efter stormen Hans kommer solsken!

I nästa vecka kan det komma att bli uppemot 25 grader – till och med mer än så i vissa delar av landet.

– Värmen är på väg tillbaka. Det kommer absolut bli varmare än vad vi haft på senaste, säger Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Högtryck på väg in

I helgen ser det ut att bli runt 20 grader i stora delar av landet, undantaget Västra Götaland där ett lågtryck med regn och eventuell åska är på väg in. Ett dåligt besked för eventuella Way out west-besökare.

Det regnområdet drar sig sen ut över södra Norrland under söndagen och måndagen. Men mot onsdagen ser vi ut att få tillbaka de höga temperaturer vi haft tidigare under sommaren.

– Då kan det bli mellan 20 och 25 grader i stora delar av Götaland och Svealand. Det är ett område med regn som drar in men det påverkar mest de norra delarna av landet, säger Holmberg.

Varmast i söder

I de södra delarna tror Holmberg att det kan bli riktigt varmt.

– Där får vi säkert någon dag över 25 grader. Så värmen är snart tillbaka, det kommer bli relativt varmt för årstiden, säger han.

– I slutet av veckan ser ett högtryck ut att växa in. Det ser lovande ut med mestadels uppehåll och soligt väder.

Flera varningar

Stormen Hans då?

– Hasse är inte riktigt borta än. Norra Norrland har lite rester kvar, men det är framför allt under natten mot lördag, säger Per Holmberg.

SMHI:s varningar för översvämningar och höga flöden ligger också kvar i delar av Sverige.

För Gavleån har en röd varning för både översvämningar och höga flöden, med bland annat ”extremt höga strömhastigheter”, utfärdats tills vidare. Orange och gula varningar har utfärdats för översvämningar och höga flöden i en rad sjöar och vattendrag, bland annat Ljungan, Voxnan, Orsasjön, Siljan, Ljusnan och norra Vättern.

SMHI:s alla varningar Röd varning Översvämning och höga flöden i Gavleån Orange varning översvämning Övre Ljungan Sillerboån Harmångersån Voxnan Vallaån Orsasjön Övre Österdalälven Siljan Lillälven Testeboån Vanån Västerdalälven och Vanån vid Vansbro Årosälven Himleån Suseån Nedre Lagan Orange varning höga flöden Övre Österdalälven Gul varning höga flöden Område mellan norra Värmland, södra Jämtlands län, södra Västernorrlands län och södra Gävleborgs län Ljungan Delångersån (Svågan) Ljusnan Orsälven (Ore älv) Testeboån Vanån Klarälven uppströms Råda Nedre Österdalälven – Dalälven Årosälven (Uvån) Västerdalälven Klarälven nedströms Råda Området kring norra Vättern Hallands län och delar av västra Kronobergs län Visa mer

LÄS MER: Hans drar bort över Norrland