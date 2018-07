Värmeböljan plågar stora delar av världen

De svenska skogarna brinner – men det är inte bara Sverige som är drabbat av hettan. Värmeböljan sträcker sig från Algeriet till Arktis – och orsakar mänskligt lidande och förluster av kapital när skogar brinner och torkan breder ut sig land för land.

Över 70 dödsoffer i Japan

I Japan har temperaturerna på sina håll stigit till runt 40 grader. Över 70 personer har dött och tiotusentals har tvingats söka vård för besvär relaterade till värmen, enligt The Japan Times som citerar nationella räddningstjänsten och Kyodo News.

Varmast någonsin i Afrika

Samtidigt har det i Afrika uppmätts de högsta temperaturerna någonsin – i Algeriet. Där var det vid en väderstation hela 51,3 grader varmt.

Bårhusen fulla av värmens offer

I Kanada, rapporterar The Guardian, har det varit över 30 grader varmt – under 18 dagar. Minst 90 dödsfall tros bero på senaste veckornas värme, skriver kanadensiska The Star. Det har fått huvudstaden Quebecs bårhus att bli överfyllda, vilket fått myndigheterna att tvingas hitta andra, temporära lösningar för förvaringen av döda kroppar.

I Kanada har det varit över 30 grader varmt, under 18 dagar. Foto: Shutterstock

Temperaturtopp i Storbritannien

I Storbritannien uppmättes under måndagen den högsta temperaturen i år i Suffolk – och i veckan väntas det bli nya rekordtemperaturer runtom i landet. Britterna uppmanas att inte vistas i solen mer än nödvändigt, att hålla fönstren stängda för att hålla ute värmen samt att vädra när kvällen kommer.

London kokar – och hundratals svettiga människor som lider av Storbritanniens längsta värmebölja på 40 år skriver på Twitter att de saknar Londons vanliga fuktiga väder, rapporter Evening Standard. Londonbor och brittiska tidningar oroas av det torkade gräset i parkerna och beskriver scenerna i vad som brukar beskrivas som Londons lungor – Hyde Park och Regents Park – som ökenlika. Den nationella vädertjänsten utlovar ingen värmelättnad i närtid – däremot en ny temperaturtopp på fredag.