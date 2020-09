Både juni och augusti bjöd på riktig sommarvärme på stora håll i Sverige. På flera håll i världen var det oerhört varmt – och juli 2020 var globalt sett den tredje varmaste julimånad någonsin, enligt EU:s klimatorgan Copernicus, C3S, som mäter klimatförändringar.

Nu i mitten av september återvänder sommarvärme till Sverige – om än kortvarigt.

Under söndagen drar regn in västerifrån som försvinner under natten, och med sig har det varmare temperaturer.

I södra Götaland kan det bli 22-23 grader redan på måndag.

– Det blir lite varmare men i norra Götaland och södra Svealand kommer det vara en del moln som gör att det inte kommer bli så varmt. Blir det tjocka moln så kan det bli 18-19 grader. Längre norrut är det betydligt kallare luft, säger Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Sista sommarvärmen: 25 grader i veckan

Som varmast blir det under tisdagen när södra Götaland kan få temperaturer uppemot 25 grader. I norra Götaland och Svealand blir det drygt 20 grader.

– Det blir ganska soligt i hela Götaland och södra Svealand. Det blir soligt i mellersta norra Norrland också men där är det betydligt kallare, säger Per Holmberg.

Men passa på och njut av värmen – under onsdagen och torsdagen väntar betydligt kyligare temperaturer.

– Det är ganska troligt att det är den sista sommarvärmen i år. På tisdag kan det bli 25 grader och jag ser ingen tendens att vi skulle få så varmt de närmaste tio dagarna. Sedan ger ju solen mindre och mindre energi så jag har svårt att tro att vi kommer upp i de nivåerna i år igen, säger Per Holmberg.

13-14 grader som varmast på torsdag

I söder ligger värmen kvar under onsdagen – men sen väntar alltså kall luft och nordliga vindar. Längs Upplandskusten, Norrlandskusten och ner mot Gotland kan det bli stormbyar.

– Framåt torsdag så är det 13-14 grader som varmast nere i södra Götaland, säger Per Holmberg.