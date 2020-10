John Fogerty var frontman i Creedence Clearwater Revival som hade många stora hits på 1960- och 1970-talet. En av de största, ”Fortunate Son” från 1969, har använts av Donald Trump under hans kampanjmöten.

Det vill John Fogerty sätta stopp. Han har skickat ett varningsbrev med krav på att presidenten slutar spela ”Fortunate Son” på sina möten.

”Han använder mina ord och min röst för att framföra ett budskap som jag inte stöder”, skriver John Fogerty på Twitter.

Fogerty, som lade upp en bild på sig själv i uniform intill inlägget, skrev låten för att han var ”äcklad” att rika människor kunde slippa militärtjänstgöring och att de inte betalade så mycket i skatt som de borde.

”Det är Trump ett prima exempel på”, skriver Fogerty och avslutar:

”Det faktum att Trump underblåser hat, rasism och rädslor är desto större skäl att vara besvärad av att han använder min sång.”

Neil Young skrev öppet brev till Donald Trump

Tidigare i veckan krävde även Phil Collins att Trump ska sluta använda hans musik på kampanjmöten. När presidentens plan landade i Des Moines inför kampanjmötet i onsdags spelades Collins hit ”In the Air Tonight” från 1981 – utan att kampanjen hade tillåtelse till det.

– Vi är medvetna om Trump-kampanjens användande av den här sången och har redan skickat ut ett varningsbrev via våra advokater, säger en representant för Collins till Consequence Of Sound.

Sedan tidigare har artister som Rolling Stones, Neil Young och Animals försökt stoppa Trump-kampanjen från att använda deras musik. Neil Young skrev tidigare i år ett öppet brev till Donald Trump på sin hemsida:

”Varje gång ’Keep on Rockin’ in the Free World’ eller någon annan av mina låtar spelas på dina kampanjmöten så hoppas jag du hör min röst. Kom ihåg att det är rösten av en skattebetalande amerikansk medborgare som inte stöder dig – jag.”

Experten: Så kan Trump bli omvald

