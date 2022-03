Världsfotografen inifrån skräckstaden Mariupol

Begravningarna i Mariupol är inställda.

”Så här svarade polisen oss när vi fångade dem på gatan och frågade vad vi skulle göra med vår väns döda mormor: De rekommenderade oss att lägga kroppen på balkongen. Jag undrar hur många balkonger det ligger döda kroppar på?”, skriver Mariupol-bon Nadezhda Sukhorukova på Facebook, och hon fortsätter:

”Hela gården är täckt med flera lager aska, glas, plast och metall. I fönstret på tredje våningen ser jag någons ansikte och det jagar mig. Det visar sig att jag är rädd för levande människor. Min hund börjar yla och jag förstår att de ska skjuta igen nu.”

”Även vinden är död”

Hon berättar inifrån lägenheten i det bombskadade huset på Mira Avenue i hamnstaden Mariupol.

”Jag står ute på dagarna och det är tyst på kyrkogården runt mig. Det finns inga bilar, inga röster, inga barn, inga mormödrar på bänkarna. Även vinden är död. På marken ligger människor som täckts över med kläder. Jag vill inte titta på dem. Jag är rädd att jag ska se någon jag känner.”

Nadezhda Sukhorukova.

”Det blir allt svårare att överleva. Det finns inget vatten, ingen mat, inget ljus. Vi kan inte gå ut på grund av konstant beskjutning. Hjälp oss. Berätta om oss. Låt alla veta att dödandet av fredliga människor fortsätter.”

Kommunikationschefen Kristina Dzholos lyckades fly från sin hemstad Mariupol för en vecka sedan, den 15 mars. Hon skriver på Facebook:

”Det här är en stad av rädsla, död och fasa. Mitt hem är ett brinnande helvete, ett hål.”

Kristina Dzholos. Foto: Facebook Kristina Dzholos. Foto: Facebook Kristina Dzholos. Foto: Facebook Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Det fanns ingen humanitär konvoj, ingen tog ut oss. Vi sprang efter bilar under beskjutning. Jag satte min egen son i bilen samtidigt som en bomb slog ned i trädgården bredvid. Vi limmade fast inskriptionen ”barn” på bilarna. Ingen räddade oss, vi räddade oss själva.”

Hon berättar om situationen i Mariupol för en vecka sedan:

”Det finns nästan inga skyddsrum i staden, inga bunkrar med ventilation. Folk måste tas ut härifrån! Kvinnor, barn, äldre, ge dem bussar, en grön korridor, gör en överenskommelse! Jag ber för de nära och kära. Det finns inget mer värdefullt än människolov. Detta måste ta slut!”

”När de rapporterade in namn, inklusive vårt”

Journalisten och fotografen Mstyslav Chernov – som växte upp i den ukrainska staden Charkiv 20 mil från ryska gränsen – inleder artikeln ”20 dagar i Mariupol” som publicerades av världens största nyhetsbyrå Associated Press, AP, på måndagen:

” Ryssarna jagade oss. De hade en lista med namn, inklusive vårt, och de närmade sig.”

Mstyslav Chernov. Foto: Felipe Dana / AP

I mer än två veckor hade han och kollegan Evgeniy Maloletka rapporterat inifrån Mariupol. Alla andra internationella journalister hade lämnat staden.

När de rapporterade inifrån sjukhuset i Mariupol fick de vita sjukhuskläder ”som kamouflage”.

Men den 15 mars tvingades även de lämna staden.

De fick samtidigt uppgifter om att om de hade gripits av ryssar skulle de på film ha tvingats säga att deras bildmaterial – som publicerats av medier i hela världen – varit förfalskat.

Mstyslav Chernov, som tidigare bevakat krig i bland annat Irak, Syrien och Libyen och som vunnit flera journalistpriser, skriver:

”Plötsligt i gryningen kom ett dussin soldater in: ”Var är journalisterna, för fan?” Jag tittade på deras armbindel, blå för Ukraina, och försökte räkna ut oddsen för att de var förklädda ryssar. Jag klev fram för att identifiera mig. ”Vi är här för att få ut dig”, sa de.

”Vi sprang ut på gatan och övergav läkarna som hade skyddat oss, de gravida kvinnorna som hade blivit beskjutna och människorna som sov i korridorerna eftersom de inte hade någon annanstans att ta vägen. Jag kände mig hemsk som lämna dem alla bakom mig.”

När granaten slog ner i närheten föll de till marken.

”Tiden mättes från ett skal till ett annat, våra kroppar spända och andan hölls. Stötvåg efter chockvåg skakade i bröstet och mina händer blev kalla.”

”Vi hade ingen aning om vi skulle klara oss levande”

” Officeren, som en gång hade bett oss att visa världen sin döende stad, vädjade nu till oss att gå. Han knuffade oss mot de tusentals bilar som förberedde sig för att lämna Mariupol. Det var den 15 mars. Vi hade ingen aning om vi skulle klara oss levande.”

Den dagen lämnade 30 000 människor Mariupol.

”Jag kände mig otroligt tacksam mot soldaterna, men också bedövad. Och skämdes över att jag skulle gå”, skriver Mstyslav Chernov.

”Vi var de sista journalisterna i Mariupol. Nu finns det inga.”

De hade då varit i staden i tre veckor. De kom en timme innan kriget.

”Ungefär en fjärdedel av Mariupols 430 000 invånare lämnade de första dagarna, medan de fortfarande kunde. Men få människor trodde att ett krig skulle komma, och när de flesta insåg sitt misstag var det för sent.

En bomb i taget skar ryssarna av elektricitet, vatten, mattillförsel och slutligen, avgörande, telefonnätet och radio- och tv-tornen. De få andra journalisterna i staden tog sig ut innan de sista förbindelserna var borta och en full blockad satte sig in”, skriver Mstyslav Chernov, och han fortsätter:

Frånvaron av information i en blockad uppnår två mål. Kaos är det första. Folk vet inte vad som händer och de får panik. Först kunde jag inte förstå varför Mariupol föll isär så snabbt. Nu vet jag att det berodde på bristen på kommunikation.

Straffrihet är det andra målet. Utan information från en stad, inga bilder på rivna byggnader och döende barn kunde de ryska styrkorna göra vad de ville. Om det inte vore för oss skulle det inte finnas något.

Det var därför vi tog sådana risker för att kunna skicka världen det vi såg, och det var det som gjorde Ryssland tillräckligt arg för att jaga oss.

Jag har aldrig någonsin känt att det var så viktigt att bryta tystnaden.”

”Ett andra barn dog, sedan ett tredje”

Den 27 februari såg de när en läkare förgäves försökte rädda en liten flicka som träffats av splitter.

”Ett andra barn dog, sedan ett tredje. Ambulanser slutade plocka upp de skadade eftersom folk inte kunde ringa dem, och de kunde inte navigera på de bombade gatorna.”

Några dagar senare:

”Vid det här laget hade jag sett dödsfall på sjukhuset, lik på gatorna, dussintals kroppar som knuffades ner i en massgrav. Jag hade sett så mycket död att jag filmade nästan utan att ta in det.”

Sedan föll bomben mot förlossningssjukhuset.

”När vi kom fram drog räddningspersonal fortfarande blodiga gravida kvinnor från ruinerna”, skriver Mstyslav Chernov.

Han avslutar artikeln:

”När ett ryskt flyganfall träffade en teater där hundratals människor hade sökt skydd i slutet av förra veckan, kunde jag peka ut exakt vart vi skulle gå för att lära oss om överlevande, för att höra på egen hand hur det var att vara instängd under ändlösa timmar under högar av spillror. Jag känner till den byggnaden och de förstörda husen runt omkring. Jag känner folk som är instängda under den.

Och på söndagen sa ukrainska myndigheter att Ryssland hade bombat en konstskola med cirka 400 personer i Mariupol.

Men vi kan inte längre komma dit.”

En del av bilderna som Mstyslav Chernov tagit i Ukraina under kriget publiceras på hans instagramkonto.

Grekiske hjälten: ”Civila drabbas blint”

Greklands generalkonsul Manolis Androulakis, den siste EU-diplomaten som lämnade Mariupol, hyllas i sitt hemland som en hjälte efter att ha organiserat flera framgångsrika evakueringar av grekiska medborgare.

Manolis Androulakis mötte medierna i Aten. Foto: ALEXANDROS VLACHOS / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

– Det jag såg hoppas jag att ingen någonsin kommer att se. Just nu drabbas civila blint och hjälplöst , sa han när han anlände till Aten, och konstaterade samtidigt:

– Mariupol kommer att inkluderas i en lista över städer i världen som totalförstördes av kriget, som Guernica, Stalingrad, Grozny, Aleppo.

På väg in till ministerrådet i Bryssel på måndagen sa EU:s utrikeschef Josep Borrell:

– Det som sker i Mariupol är ett gigantiskt krigsbrott. Det är inte ett krig, det är ett massivt förstörande av ett land, utan någon som helst hänsyn till krigets lagar.

– Juridiskt har de redan fördömts av internationella domstolar. Moraliskt har de redan förlorat. Putin förtjänar den civiliserade världens allra hårdaste fördömande.

Expressen har sökt Mariupol-borna Nadezhda Sukhorukova och Kristina Dzholos, och journalisten Mstyslav Chernov.

LÄS MER: Senaste nytt om invasionen av Ukraina