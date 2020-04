Världsartister i stor stödgala för WHO

Finland:

Finland litar inte riktigt på de åtgärder som Sverige vidtagit mot coronaviruset. Så nu skärper Finland reglerna för personer som arbetar på andra sida gränsen. Trafiken över gränsen mot Sverige och Norge har minskat med 95 procent sedan mitten av mars, men fortfarande passerar cirka 2 000 personer gränsen, de flesta pendlare. Inrikesminister Maria Ohisalo meddelade på tisdagen att pendlare måste bära ett intyg från arbetsgivarna om att de utför kritiskt arbete och måste sätta sig i karantän i 14 dagar efter inresa till Finland. Hon meddelade också att restriktionerna i Finland bli kvar till minst den 13 maj.

Finland skärper gränskontrollen mot Sverige och färre kommer att kunna resa över gränsen för att arbeta. Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Indonesien:

Indonesien är världens fjärde folkrikaste nation och det folkrikaste muslimska landet. Det normala för en troende muslim är att be i moskén, i alla fall på fredagarna. Under fastemånaden ramadan – som i år inleds den 23 april – blir det än fler besök i moskéerna. Men landets myndigheter uppmanar nu landets muslimer att i stället be i hemmet under ramadan. Det bor cirka 260 miljoner människor i Indonesien och fastemånaden är normalt också en ekonomisk viktig månad. Det väntas bli helt annorlunda i år. Indonesien har 2 738 bekräftade fall av coronasmitta och 247 har avlidit.

Temperaturkontroll i Jakarta. De muslimska indonesierna uppmanas att hädanefter be i hemmet och inte i moskén. Foto: AGUNG FATMA PUTRA/SOPA IMAGES/SHUTTERSTOCK

Frankrike:

Det är slutjoggat på dagtid för parisarna. De lokala myndigheterna i Paris har beslutat att skärpa reglerna för när invånarna får vistas utomhus. Hittills har träning varit ett giltigt skäl, men myndigheterna fruktar att alltför många beger sig ut och att tillräckliga avstånd inte hålls. En del som säger sig träna, misstänks också bara använda det som ursäkt för att komma ut. Därför införs nu joggingförbud från tio på förmiddagen till sju på kvällen. Frankrike har sett en ökning av antalet coronafall under de senaste dagarna. Flera franska städer har också börjat distribuera ansiktsmasker.

En joggare på Paris gator. Nu skärper de lokala myndigheterna reglerna och förbjuder joggning på dagtid. Foto: XINHUA/AVALON.RED / STELLA PICTURES/XINHUA/AVALON.RED B950

USA:

Några av världens största artister håller en välgörenhetsgala till stöd för världshälsoorganisationen WHO lördagen den 18 april. Allt under namnet ”One World: Together at Home”. Bland deltagarna finns veteraner som Paul McCartney och nykomlingar som Billie Eilish. Lady Gaga deltar, liksom Elton John och Pearl Jam, och ett stort antal andra artister. Konserten kommer att sändas på alla de tre stora amerikanska tv-bolagen ABC, NBC och CBS klockan 20.00 amerikansk östkust-tid. Den kommer att ledas av talkshow-trion Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel och Stephen Colbert.

Billie Eilish och brodern Finneas deltar bägge i den planerade supergalan för WHO. Foto: B2820 BRIAN JORDAN / STELLA PICTURES/RETNA/AVALON.RED B2820

