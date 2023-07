Marcelo De Souza Ribeiro, 40, har över 1 500 tatueringar och är känd för att vara världens mest kroppsmodifierade man.

Under året har han genomfört två modifieringar som har fått människor att reagera på riktigt.

Tidigare i år valde han att operera bort sitt pekfinger på högerhanden – och nu kommer nästa:

Marcelo De Souza Ribeiro, med närmare en halv miljon följare på Tiktok, har opererat bort muskler och skinn och avlägsnat fett på vänsterhanden för att efterlikna en ”alien”.

– Jag har gjort en ny modifiering som inte har existerat tidigare. Jag har undersökt kroppsmodifieringar i världen och vad jag kan se har ingen hittills gjort något liknande, säger han till sajten Need to know.

Vänsterhanden har nu en permanent v-formation mellan fingrarna.

En slags klo.

– Jag inspirerandes av filmer och dokumentärer om ufon som jag har sett, säger Marcelo De Souza Ribeiro till Need to know.

– Utseendet jag ville ha på mina händer ska likna det hos en utomjording, fortsätter han.

Så ont gjorde det

Trots avsaknad av ett finger på ena handen och en ”klo” på den andra har det inte påverkat Marcelo De Souza Ribeiro i vardagen.

– Otroligt nog har jag inga svårigheter att genomföra någon aktivitet med mina händer. Jag kan skriva, plocka upp och spela instrument, allt är som vanligt, säger han till Need to know.

– Jag ångrar ingenting av proceduren. Jag är glad och nöjd.

Hur ont den senaste modifieringen gjorde?

På en skala mellan 1-10 landade smärtan på en sexa, enligt Marcelo De Souza Ribeiro.