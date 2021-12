Så firar världen sin andra coronajul

Efter att ha upplevt ett par veckor utan restriktioner är de nu tillbaka – om än inte i lika stäng omfattning som förra året. I tisdags uppmanade WHO människor runtom i världen att ställa in en delar av sina planerade julfiranden.

– Att ställa in ett firande är bättre än ett mista ett liv, sa WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Så här går världen in i julen 2021.

Europa

Flera länder har på grund av ökande smittspridning och oron över omikron valt att stänga ner delar av samhället.

I Nederländerna införde nyligen en strikt nedstängning till och med 14 januari efter att antalet coronafall ökat lavinartat. Det innebär bland annat att alla affärer, biografer, restauranger måste hålla stängt mellan 17:00-05:00 och skolorna har stängts sedan en vecka innan jul och öppnar först den 10 januari.

Foto: AIT ADJEDJOU KARIM/AVENIR PICTURES/ / STELLA PICTURES/AIT ADJEDJOU KARIM/AVENIR PICT I Nederländerna införde nyligen en strikt nedstängning till och med 14 januari. Foto: NICOLAS ECONOMOU/NURPHOTO/SHUTTERSTOCK / NICOLAS ECONOMOU/NURPHOTO/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOC Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Katalonien kommer från och med torsdag 23/12 återinföra utegångsförbud från 01:00 på natten, nedstängning av klubbar och barer, och besöksbegränsningar. Flera regioner i Spanien har inför julen infört striktare regler för ovaccinerade, och bland annat krävs covid-pass för barer och restauranger.

I Tyskland och Frankrike har respektive regeringar valt att införa reseförbud och restriktioner för att stoppa spridningen av omikron. Båda länderna har satt stopp för brittiska turister.

I Storbritannien har Boris Johnsson lovat att inte presentera några fler restriktioner innan nyåret, men i såväl i London som i Edinburgh har det årliga nyårsfirandet ställts in och Englands chefsläkare råder människor att begränsa antalet personer de träffar under ledigheten.

USA och Kanada

USA har högst antal döda i spåren av pandemin, över 800 000 rapporterade dödsfall. Vita huset har inte utfärdat några nationella reserestriktioner men myndigheterna har ändå gått ut och avrått människor från att resa runt under julen.

I Minnesota uppmanas invånarna att fira jul med som mest en annan familj och inte i grupper större än tio personer. Barer, restauranger, och bryggerier får inte servera gäster inomhus och utomhusevenemang får ta emot som mest 25 procent av sin fulla kapacitet.

I Kalifornien uppmanas invånare att stanna hemma. På flera håll i delstaten finns begränsningar på max antal besökare i matvarubutiker, apotek och andra butiker. Restauranger, lekplatser, biografer, museum och frisörer behöver hålla stängt.

I Kalifornien uppmanas invånare att stanna hemma. Foto: MARCIO JOSE SANCHEZ / AP TT NYHETSBYRÅN

De olika provinserna i Kanada har lite olika bestämmelser, men på allt fler platser i landet har det beslutats om storleksbegränsningar och nationellt avråder den kanadensiska regeringen från att resa över julhelgen.

Brasilien

Trots att Brasilien har de näst högsta dödstalen i covid i världen kommer julen i landet se ut ungefär som vanligt. Dock kommer gallerior hålla öppet i 24 timmar i ett försök att minska trängsel, ett förslag som det enligt brasilianska forskare inte finns stöd för.

Sydkorea

I Sydkorea begränsar sociala tillställningar och grupper till ett maxantal på fem personer och turistattraktioner stängs till tidigast tredje januari. Det inkluderar parker och utsiktsplatser vid kusten. Restauranger kan bötläggas med 25 000 kronor om de serverar grupper större än fem personer.

Sydkorea brottas med höga smittotal. Foto: JEON HEON-KYUN / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Libanon

När resten av världen stänger ner under jul- och nyårshelgen gör Libanon tvärtom; de lättar på restriktionerna under julledigheten. Tiotusentals libaneser som bor utomlands förväntas komma hem och målsättningen är att ett färskt inflöde av pengar ska ge den svaga ekonomin en liten skjuts. Under torsdagen gick det dock ut krav på att restauranger, hotell och nöjeslokaler ska kräva covid-pass som inte är äldre än 48 timmar av sina besökare fram till 9 december.

Resmålen du kan åka till och platserna du ska undvika

Reseexperten Viggo Cavling reder ut vad som gäller just nu.

Staden stängs ner – 13 miljoner invånare i lockdown

En person i varje hushåll får gå ut och handla mat – varannan dag.

LÄS MER: Senaste nytt om coronaviruset