Begravningståget av den dödade generalen Qassem Soleimani, 62, är nu i Iran. Redan på söndagskvällen ställde man flera bord i huvudstaden Teheran för att servera te till minne av honom.

Det är en tradition i Iran att servera te när en person dör. De flesta har under kvällen samlats på Inqilabtorget, Revolutionstorget, i centrala Teheran. Snön har täckt de höga bergstopparna omkring Teheran och vinterkylan ligger tung i luften.

Toppgeneralens död kan få konsekvenser för hela Mellanöstern.

Said Mehdi Sajadiar studerar vid universitet i staden. Nu står han bakom ett bord på trottoaren och serverar te i små glas. Emellanåt styr han kampsångerna via sin bandspelare.

– Ja, vi serverar te här. Det är till general Soleimanis minne. Många kommer förbi, dricker te och läser fatiha (första suran i Koranen). Om Gud vill är hans själ nu tillsammans med profeter och de rättfärdiga i himmelen, säger Mehdi medan han fyller på de små kopparna på bordet.

Många unga män och kvinnor stannar och visar stöd.

”Varken Iran eller USA vill ha krig”

General Soleimani tillhörde revolutionsgardet och var högsta befälet för Quds-styrkan, som har militär närvaro i många länder i arabvärlden. På söndagsmorgonen kom hans kista från Karbala i Irak fram till staden Ahwaz i sydvästra Iran.

Miljontals människor deltog i begravningståget som kommer fram till Teheran tidigt på måndagsmorgonen.

En av de som deltar i begravningståget är Hossein Royvaran, universitetslärare och en av landets mest framstående politiska analytiker. Expressen träffar honom på hans kontor i Teheran.

General Soleimani tillhörde revolutionsgardet och var högsta befälet för Quds-styrkan, som har militär närvaro i många länder i arabvärlden. Foto: UNCREDITED / AP TT NYHETSBYRÅN

– Varken Iran eller USA vill ha krig nu. Senaste uppgifterna säger att 22 olika länder har varit i kontakt med Iran för att förmå Iran att inte svara på dödandet av general Qassem Soleimani på ett sätt som leder till krig, säger Royvaran.

Han är expert på Iran och iransk politik. Han har även insyn i maktens korridorer. Han är chef för ett institut som drivs av dottern till grundaren av Islamiska Republiken Iran, Ayatollah Khomeini. Han påpekar att det iranska folket och det officiella Iran vill svara på dödandet av general Soleimani.

En av de som deltar i begravningståget är Hossein Royvaran, universitetslärare och en av landets mest framstående politiska analytiker. Foto: Kassem Hamadé / Kassem Hamadé

Iraks premiärminister: IS är besegrade

– Det är helt uteslutet. Det är ingen tvekan om saken. Iran kommer aldrig att förbise det som hände utan svar. Qassem Soleimani är en mycket viktig person med stort värde. Sedan islamiska revolutionen (1979) och fram till nu har ingen militär fått lika stor begravningsceremoni som Soleimani, säger Royvaran.

Han vill inte spekulera kring hur det iranska svaret kommer att se ut. Han påpekar att det är militärens sak att avgöra och att militären har fullmakt från folket.

Röstar irakiska parlamentet för att den amerikanska militären ska lämna Irak kommer svaret på dödandet att bli mildare, påpekar han.

Under söndagen röstade det irakiska parlamentet igenom ett förslag om att få utländska militärer – med fokus på USA – att lämna Irak. Irakiska premiärminister Adil Abdul-Mahdi påpekade i kommentarer till lokala medier att USA:s uppgift var att göra en insats mot terrorgruppen IS. Nu är IS besegrade, menade Abdul-Mahdi.

”Segern står på muslimernas sida”

I Beirut höll ledaren för Iranstödda Hizbollah, Hasan Nasrallah, ett tv-tal där han påpekade att enda svaret på dödandet av generalen Soleimani är ”att skicka amerikanska soldater hem i kistor”. Men, han uppmanade sina anhängare att inte attackera civila amerikaner eller civila amerikanska mål.

Rizwana: ”Vi kan inte låta USA gör som de vill”.

Tillbaka hos universitetsstudenten Said Mehdi Sajadiar i Teheran. Han är inte orolig, säger han:

– Nej, jag är inte rädd för krig om kriget kommer. Jag är säker på att Amerika kommer att förlora. De startade kriget och vi är säkra på att segern står på muslimernas sida.

Många i Iran tror att Soleimanis insatser i kampen mot IS var avgörande för landets intressen och säkerhet.

Soleimanis ord till hustrun i testamentet

Den iranska kvinnan Rizwana valde på söndagskvällen att komma till Revolutionstorget i Teheran. Det är här begravningståget stannar på måndagen.

Hundratusentals människor väntas delta i ceremonin innan kistan transporteras till general Soleimanis hemby Kerman i sydöstra Iran. Där ska han begravas. Det är generalens önskan, enligt ett testamente som publicerats i iranska medier.

I testamentet skrev Soleimani till sin hustru:

”Min hustru. Jag har bestämt att min grav ska ligga på martyrernas begravningsplats i Kerman. Mahmoud (hans son) vet om det. Låt min grav vara enkel precis som mina martyrvänners gravar. Skriv på gravstenen, menige Qassem Soleimani, utan några andra utsmyckningar.”

”Om krig bryter ut måste vi kriga”

Rizwana beskriver generalen som en hjälte för folket. Hon tror att hans insatser mot terrorgruppen IS var avgörande för att krossa terrorgruppen.

– Han är en hjälte för det iranska folket. Vi alla är övertygade om att general Soleimani försvarade oss mot Daesh. Han hjälpte även irakiska folket och folket i Syrien. Vi uppskattar hans insatser och det därför alla Iran känner sorg i dag.

Rizwana understryker att hon ogillar krig. Men, hon tror att Iran måste svara på USA:s dödande av general Soleimani. Foto: Kassem Hamadé / Kassem Hamadé

Rizwana understryker att hon ogillar krig. Men, hon tror att Iran måste svara på USA:s dödande av general Soleimani.

– Krig är ingen bra sak. Men, vi kan inte stå tysta mot vad Amerika gör. Amerika hotar mitt folk, orsakar blodsutgjutelse och krig i andra länder. Om krig bryter ut måste vi kriga, säger hon medan folk bakom henne samlas för att visa stöd.

Samtidigt som hela Iran är upptaget med begravningen av general Soleimani har de som har den riktiga makten, och sista ordet om hämnden, hissat upp den röda hämnd-flaggan över al-Mahdis moské i den heliga staden Qom.

Flaggan lär inte hissas på kort sikt.

Expressens Kassem Hamadé på plats i Teheran, Iran. Foto: Kassem Hamadé

Varningen: Iran kan hämnas inom veckor

Spänt läge efter toppmilitären Soleimanis död.

