Det var i helgen som Greta Thunberg besökte London Literature Festival för att marknadsföra sin nya bok, ”The Climate Book”.

Enligt brittiska The Telegraph talade hon om behovet av ett omfattande systemskifte i hela västvärlden – från dagens ”förtryckande och rasistiska kapitalistiska system”.

– Klimatkrisen har sina rötter i rasistisk och förtryckande aktivism som utnyttjar både människor och planeten för att maximera kortsiktiga vinster för ett fåtal, sa hon bland annat och fortsatte:

– Fascistiska rörelser som erbjuder enkla, falska lösningar på komplexa problem växer och blir mer normaliserade.

Greta Thunberg avslutade med en uppmaning till västvärldens alla politiker.

– Vi måste förändra allt eftersom vårt nuvarande system just nu är på kollisionskurs med mänsklighetens framtid och vår civilisations framtid”.

Forskaren och vänsteraktivisten Andreas Malm, som pläderar på samma vis i sina klimatpolitiska böcker ”The Progress of This Storm” från 2016 och "How to Blow Up a Pipeline" 2021, välkomnar Greta Thunbergs nya uttalanden.

Andreas Malm. Foto: JENS CHRISTIAN

– Hon har rätt i allt. Det är bara att buga för Greta Thunberg – ingen aktivist i modern historia har erbjudits så många chanser att sälja ut och göra karriär; ingen har stått emot med så stor moralisk integritet; ingen har på samma sätt följt sitt förnuft och sitt mod hela vägen ut i de slutsatser som världsläget – och forskningen – föreskriver, säger han och fortsätter:

– Hon bekräftar sin ställning som den globala klimatrörelsens andlige ledare, i nästa fas av mer radikal kamp.

Lennart Bengtsson. Foto: LUDDE HELLBERG

Lennart Bengtsson, professor i dynamisk meteorologi som skrivit boken ”Vad händer med klimatet”, säger:

– Det stora flertalet länder är fullt medvetna om konsekvenserna för jordens klimat av den fortsatta ökningen av växthusgaser i atmosfären. Detta har väl sammanfattats i IPCC:s övergripande naturvetenskapliga rapporter. De görs också väldiga insatser för att bidra med positiva insatser. Lösningar på de problem som de naturliga väderfenomen skapar samt de ytterligare problem som föreligger i vissa områden och som sannolikt påverkats av den globala uppvärmningen löses enligt min uppfattning bäst inom ramen för existerande samhällsstrukturer.

– Huvudorsaken till den globala uppvärmningen är den stora världsbefolkningen och dess väldiga tillväxt under de senaste 50 åren och där fortfarande ett stort flertal lever i elände och därför prioriterar ett bättre liv fritt från svält och energifattigdom.

Goldmann: ”Här har hon trippelfel”

Klimatdebattören Mattias Goldmann, tidigare vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores, är också kritisk.

– Greta Thunberg är en viktig förebild för mig , men här har hon trippelfel. Vi har alla tjänat på fossilekonomin, som vi nu lämnar bakom oss - det var oljepannan som höll huset varmt på sjuttiotalet, bensinbilen som tog oss till jobbet på nittiotalet och några år till finns det fossilt kvar i den viktiga sjöfarten. Länder som är mindre kapitalistiska har snarast högre klimatpåverkan och de stora problemen hos oss är stora subventioner till fossilt, som rentav ökat på sistone - med mer av marknadstänk är till exempel kolkraft otänkbar. Men värst är att Greta för en gångs skull verkar ha glömt hur bråttom vi har i klimatfrågan: utsläppen måste halveras på tio år och därför måste det ske med ungefär dagens politiker, dagens ekonomiska system och dagens väljare.

Mattias Goldmann. Foto: PRESSBILD FORES / FORES

– Klimatkampen vinner inte på att skylla på andra, utan på att vi skärper oss. Vi får hjälpa politiken att hitta enkla, sanna lösningar på klimatproblemen. Istället för skuld, skam och panik behöver vi visa hur omställningen är lätt, lönsam och lustfylld - då vinner vi.

Mattias Goldmann, som 2016 utsågs till ”mäktigast i Hållbarhetssverige” av tidningen Aktuell Hållbarhet, fortsätter:

– De mest radikala i klimatrörelsen betonar att vi måste ändra beteende och system i grunden, men klimatkampen handlar om att alla ska med. Då gäller motsatsen: Allt ska vara så normalt som möjligt. Den som tar tåget i stället för flyget Stockholm-Göteborg kan bete sig precis som vanligt, den som har egen el från solceller kan rentav bete sig mer som vanligt än oss andra, eftersom den inte behöver oroa sig för elpriset, och när man inte ens kan smaka att burgaren är köttfri, är det faktiskt varken system- eller beteendeskillnad att lämna det röda köttet bakom oss. Med Gretas recept är risken stor att de som vacklar och tvekar redan nu, blir mindre benägna att agera om vi blir ett revolutionärt garde.

Starka reaktioner i sociala medier

Greta Thunbergs nya utspel har också väckt starka reaktioner i sociala medier – både i Sverige och internationellt.

Den moderata riksdagsledamoten Jan Ericson skriver:

”Vem blir förvånad. Greta Thunberg vill alltså avskaffa det kapitalistiska systemet… Glorian har nog hamnat lite snett nu. Men vi som följt med vet sedan länge att de värsta klimatextremisterna är vänsterextrema. Det är inget nytt.”

Den amerikanska författaren och forskaren Michael Shellenberger, som leder den oberoende och ideella forskningsorganisationen Environmental Progress i Berkeley, USA, twittrar också om den svenska klimataktivistens uttalanden.

”Greta Thunberg brukade säga att hennes mål var att skydda planeten från klimatförändringar men hon erkänner nu att det är att störta hela det kapitalistiska systemet.”

Greta Thunberg svarade i onsdags på en del av den kritik som framförts efter hennes uttalande i helgen.

”Klimatförnekare är så desperata och känner sig så hotade att de helt enkelt hittar på sina egna ”citat”, rena lögner och fantasier.”

Expressen har sökt Greta Thunberg.