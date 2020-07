Vännerna försvarar Maxwell: ”Framställd som ett monster”

Den brittisk-amerikanska societetskvinnan Ghislaine Maxwell, 58, greps förra veckan av FBI i en exklusiv fastighet i New Hampshire, USA.

Hon är misstänkt på flera olika brottspunkter, bland annat för att ha rekryterat tonårsflickor som expojkvännen Jeffrey Epstein sedan utnyttjade sexuellt.

Ghislaine Maxwell förnekar brott

Ghislaine Maxwell har nekat till alla anklagelser. Nya förhandlingar är planerade i New York under tisdagen, då hon väntas medverka via videolänk.

Flera vänner till Maxwell, som tidigare inte velat uttala sig, tar henne nu i försvar, rapporterar Daily Mail.

– Den här tecknade skurk-karikatyren som målas upp av henne är helt falsk, säger en vän till tidningen.

– Hon är fast övertygad om att visa att hon är oskyldig, fast hon blivit framställd som ett monster.

Åklagare har hävdat att Maxwell medvetet verkar har vidtagit flera åtgärder för att gömma sig efter gripandet av Epstein. Fastigheten i New Hampshire köptes genom ett bolag, som är svårt att knyta till en viss person.

Vännerna: ”Älskar djur”

Men vänner uppger att hon inte alls ”var på flykt.”

– Hennes team hade kontinuerlig kontakt med henne och med myndigheterna. Hon höll en låg profil eftersom varje vän som associeras med henne har fått lida, säger en av dem till Daily Mail.

Maxwell ska också ha skaffat en hundvalp och en katt under tiden i New Hampshire.

– Hon är den typen som älskar djur. Hon är en kärleksfull, snäll person som inte har gjort något av det som hon anklagas för.

De framhåller att Ghislaine Maxwell inte träffat Jeffrey Epstein på 15 år.

Brotten som Ghislaine Maxwell misstänks för ska ha ägt rum under perioden 1994 till 1997. Enligt åklagaren Audrey Strauss hade hon en ”kritisk roll i att hjälpa Epstein att bli vän med och grooma minderåriga offer för övergrepp”. Hon anklagas också för att själv ha deltagit i övergreppen.

