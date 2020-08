Vännens nya bok avslöjar: Melanias ord om Ivanka

Stephanie Winston Wolkoff var Melania Trumps nära väninna under 15 år, och även hennes närmaste rådgivare i Vita huset – tills hon fick sparken.

Hennes bok ”Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady” släpps på tisdag, 1 september.

I den avslöjar Winston Wolkoff Melanias ”nedsättande och negativa kommentarer” om president Trump och hans vuxna barn.

Hårdast ord ska Melania ha att säga om Ivanka Trump, enligt Yashar Ali.

Melania anställde vännen

Wolkoff jobbade under flera år på amerikanska Vogue och arrangerade den världskända Met Galan. Hon träffade Melania, som då hette Knauss, år 2003 och de blev vänner.

När Trump vann presidentvalet år 2016 anlitades Stephanie Winston Wolkoff som ”producent” för den omtalade installationsceremonin, och sedan anställdes hon av Melania.

Omslaget till Stephanie Winston Wolkoffs nya bok om Melania Trump. Foto: Simon & Schuster

Under 2017 var hon Melanias ”högra hand” i Vita huset, men fick sparken i februari 2018 efter rapporter om att hennes bolag fått 26 miljoner dollar för att arrangera ceremonin.

Anklagar Melania för svek

Själv säger Stephanie Winston Wolkoff att ansvaret ligger på presidenten, och att hon fick agera syndabock.

I en introduktion till boken skriver förlaget Simon & Schuster att ”Melania kunde ha försvarat sin oskyldiga vän, men hon valde att stå vid sin mans sida, trots att hon var fullt medveten om vem som bar skulden.

”Sveket nära nog totalförstörde Wolkoff.”

Här vägrar Melania hålla Trumps hand:

Klippet sprids på sociala medier

