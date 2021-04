Vanligaste biverkningarna efter vaccineringen

Under tisdagens presskonferens gick Läkemedelsverket in på de olika biverkningsrapporter som har kommit in om de olika vaccinen.

Man konstaterade att det totalt kommit in drygt 27 000 rapporter, och de vanligaste biverkningarna som rapporterats är feber, huvudvärk och frossa.

Vanligaste biverkningarna:

Rapporter om misstänkta biverkningar från de olika vaccinen. Foto: Skärmavbild / Läkemdelsverket

Under presskonferensen frågade också TT:s reporter:

Hur många dödsfall till följd av vaccinering med Vaxzevria (Astra Zenecas vaccin) har ni rapporterat till EMA:s databas hittills?

– Vi har rapporterat in totalt 10 dödsfall för personer som fått Vaxzevria, svarade Veronica Arthurson, enhetschef på Läkemedelsverket.

Efter presskonferensen vill Veronica Arthursson göra ett förtydligande. Hon berättar då för TT att alla dödsfall där det finns minsta misstanke måste skickas vidare till EMA:s databas, men först efter handläggning i Sverige. Det är inte fall där det finns något etablerat samband till vaccinet.

– Som referensram kan jag se att vi har rapporterat 159 dödsfall för personer som vaccinerats med Pfizer/Biontechs vaccin. Så det här är framför allt äldre människor som fått Pfizer och vi vet att det där sker en dödlighet normalt sett i bakgrundspopulationen, oavsett vaccin eller inte, säger hon.

Finns inget i de rapporterna som gör att Läkemedelsverket misstänker koppling

Enligt den allra senaste uppdateringen har 13 dödsfall med koppling till Vaxzevria rapporterats in. Tio stycken med misstanke kopplad till Modernas vaccin har också rapporterats in.

För Expressen utvecklar Veronica Arthurson:

– Med tanke på hur många som har vaccinerats så ser vi inte någonting alarmerande med [dessa siffror]. Vi har naturligtvis gått igenom samtliga dödsfall och det finns inte någonting i de rapporterna som gör att vi misstänker en koppling med de här vaccinen, samma slutsats dras av EMA.

Hon fortsätter:

– Däremot så har vi ju ett par dödsfall hos personer som har drabbats den här nyligen konstaterade mycket ovanliga biverkningen i form av samtidig låg nivå av blodplättar och blodproppar. Just för de dödsfallen finns det en sannolik koppling, men den stora majoriteten ser vi inte at det skulle finnas ett orsakssamband med vaccinen.

FÖRTYDLIGANDE: I en tidigare version av denna artikel återgavs i ett citat från Läkemedelsverket att man rapporterat in 10 dödsfall med misstänkt koppling till Astra Zenecas vaccin. Siffran var dock 13 och verket har förtydligat att något samband ej är fastslaget.

