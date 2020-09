Vändningen om Sverige – hyllas för coronastrategin

Den internationella bilden av Sverige börjar förbättras när det gäller hanteringen av pandemin. Utländska medier lyfter fram att den svenska smittspridningen är bland de lägsta i Europa och att dödssiffrorna numera ligger på en låg nivå.

Detta till skillnad från tidigare i år när Sverige fick stark kritik för de extremt höga dödstalen och för att man inte stängde ned samhället som många andra länder. I New York Times beskrevs Sverige till och med som en ”pariastat”, utstött ur den nordiska gemenskapen.

Artikeln på tidningen Politikens sajt.

”Pandemin kanske över”

– Pandemin är kanske över i Sverige, säger nu Kim Sneppen, professor i biokomplexitet vid danska Niels Bohr-institutet, till tidningen Politiken och fortsätter:

– Det finns indikationer på att svenskarna har fått en del immunitet mot sjukdomen, som tillsammans med vad de gör för att förhindra att infektionen sprids är tillräckligt för att hålla sjukdomen nere.

I en stort uppslagen artikel i den danska tidningen under rubriken ”Hade vi fel om flockimmuniteten? Den mycket låga smittsiffran tyder på det” intervjuas danska forskare. De pekar på att den svenska strategin – till skillnad från den danska ­– verkar lyckas eftersom smittspridningen nu är så låg.

Artikel på The Suns sajt.

Betalat högt pris

Kim Sneppen påpekar att Sverige har betalat ett högt pris för sin flockimmunitet: 5 865 döda i covid-19, nästan tio gånger så många som i Danmark.

– Det är vad de har betalat. Det positiva är att pandemin kanske är över nu, säger han till Politiken.

Andra danska forskare säger till tidningen att det fortfarande finns risk att Sverige kan få en stor andra våg av smittspridning precis som i Danmark. De kritiserar också Sverige för att ha varit dåligt förberett i början av pandemin, något som resulterade i de höga dödstalen.

Samtidigt publicerar brittiska The Sun ett hjälteporträtt av Anders Tegnell. Den populära tabloiden, som med 1,2 miljoner i upplaga är Storbritanniens mest säljande tidning, hyllar statsepidemiologen under rubriken ”Hur en iskall forskare räddade Sverige från coronaviruset UTAN nedstängning – och nu är han nationell hjälte”.

Sverige valde bort hård nedstängning och obligatoriska ansiktsmasker. Foto: NIKOLA KRSTIC/SHUTTERSTOCK / NIKOLA KRSTIC/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

”Femte medlemmen av Abba”

Tidningens reporter har besökt Sverige och skriver att Tegnell på hemmaplan hyllas ”som om han vore den femte medlemmen av Abba”.

Vissa dagar är den svenska dödssiffran noll och den svenska ekonomin krympte bara med 9 procent under pandemins första månader jämfört med Storbritanniens 20 procent, skriver The Sun. Tidningen noterar att detta har skett utan hård nedstängning och obligatoriska ansiktsmasker, ”så det är inte konstigt att Tegnell är en hjälte för många i Sverige och runt om i världen”.

The Sun påpekar dock att den svenska dödssiffran per person är den femte högsta i Europa och att det kan komma en ny våg av smitta under hösten.

”Det kan komma fler covid-toppar. Förvänta er bara inte en helomvändning och nedstängning från ismannen Tegnell”, skriver den brittiska tidningen.

Den internationella rapporteringen om Sveriges coronastrategi har varit mera positiv de senaste veckorna. Foto: SAZZAD HOSSAIN/SOPA IMAGE/SHUTTERSTOCK / SAZZAD HOSSAIN/SOPA IMAGE/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOC

Mer ros än ris

Den internationella rapporteringen om Sveriges coronastrategi har varit mera positiv de senaste veckorna samtidigt som antalet artiklar om pandemin minskar, skriver Svenska institutet i sin senaste översikt.

Enligt artiklar i tunga amerikanska ekonomimedier som Wall Street Journal och Bloomberg kommer Sveriges ekonomi att klara sig relativt bra genom pandemin. Samtidigt är av de mest delade artiklarna i Italien en kritisk text i tidningen Il Corriere som har svårt att se fördelar med Sveriges strategi mot bakgrund av det stora antalet dödsfall.

Den tyska rapporteringen är övervägande positiv. ”Sverige på framgångsrik corona-kurs”, skriver tidningen Tagesspiegel.

”Det rapporteras också mycket om upplopp i Malmö, koranbränning och rättegång mot gängkriminella”, säger Anna Rudels på Svenska institutet. Foto: TT

Koranbränning och upplopp

– Det har varit en väldigt intensiv rapportering om Sveriges coronastrategi, men den har mattats av lite. I maj var rapporteringen negativ. Nu handlar det mer om att Sverige har ett gynnsamt läge med låg smittspridning, säger Anna Rudels, chef på avdelningen för digitalisering och kommunikation på Svenska institutet.

– Det rapporteras också mycket om upplopp i Malmö, koranbränning och rättegång mot gängkriminella. Det är inte positiva ämnen i sig, säger hon.