Vändningen efter hettan – varnar för regnskurar

Årets maxtemperatur har varit 28,5 grader i Östmark i Värmland, och under måndagen var det över 25 grader igen.

Nu väntas en svalare period efter högsommarhettan. Redan på måndagsförmiddagen meddelade SMHI att det var risk för ”kraftiga regn- och åskskurar” på kort tid i Uppsala, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland. Enligt SMHI kan det medföra översvämningar.

Under tisdagen väntas också svalare luft komma in i Götaland, med temperaturer på lite över 20 grader. Det kommer också in mer moln över Svealand, vilket gör att det blir svalare där också.

– Vi är inte riktigt är uppe i de här högsommartemperaturerna längre, säger Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Ännu svalare i helgen

I Götaland och i mellersta Norrland ser det ut att bli soligt under tisdagen.

Men på onsdagen väntas växlande molnighet i stora delar av landet och även en del skurar och åska.

– Det blir lite svalare allmänt i hela landet. Men det är mer att det blir mellan 20 och 25 grader, så det är ju relativt varmt det med.

Framåt helgen kommer Sverige ännu längre ifrån värmen, även om solen kommer att bidra till sommarkänslan.

I söder väntas upp mot 20 grader och i norr runt 15.

– Det som är tydligt är att det blir svalare sedan mot helgen och blåsigare, och det håller nere temperaturerna. Men det väntas ändå bli fortsatt soligt väder i stora delar av landet, säger Per Holmberg och fortsätter:

– Sedan i nästa vecka ser det ut som en tendens till lite varmare väder sedan igen, i alla fall i södra Sverige.

Blindtest av grilltrenden: Går köttätarna att lura?