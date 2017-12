Välkänd jurist säger upp sig efter anklagelser

I juristernas metoo-upprop #medvilkenrätt publicerades ett vittnesmål i Svenska Dagbladet som handlade om den välkände juristen. Mannen är hög chef på en välkänd ideell organisation och syns ofta i medierna.

I vittnesmålet skriver kvinnan hur mannen började skicka sexuella meddelanden till henne.

"Han bad mig komma in en dag och vi satt sen och jobbade sent en kväll bara vi två och när jag skulle låsa in min dator stod han plötsligt bakom mig och tog mig rumpan och sa att han inte kunde låta bli eftersom jag var så snygg. Jag var fortfarande student och behövde referenserna, kände även lojalitet mot organisationen så jag bet ihop".

Känd jurist anklagas för sexuella trakasserier

I samband med vittnesmålet stängdes mannen av från organisationen och en utredning inleddes, berättade ordföranden i organisationens styrelse för Dagens Nyheter i slutet av november.

Nu har mannen sagt upp sig från sin anställning, rapporterar Aftonbladet.

– Det stämmer. Det här har varit en styrelsefråga och en fråga som styrelsen har jobbat intensivt med de senaste veckorna, så jag får hänvisa till dem, säger organisationens vd till Expressen.

Expressen har sökt den utpekade juristen och styrelsens ordförande.

