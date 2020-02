Väljarna luras på sista opinionsmätningen

På tisdag morgon inleds primärvalsäsongen då väljarna i Iowa möts för att avlägga sina röster på nomineringsmöten.

Under natten till söndag var planen att CNN tillsammans med The Des Moines Register och Mediacom skulle publicera sin sista – mycket högt ansedda – mätning inför valet i Iowa. Men efter klagomål och tveksamheter kring hur mätningen utförts stoppas publiceringen helt och CNN stoppar sitt timslånga program om mätningen.

”I dag fick vi en varning från en svarande om hur mätningen utförts, en varning om något som kan ha påverkat resultatet. Det verkar som om en kandidats namn saknades i åtminstone en intervju”, skriver Des Moines Registers chefredaktör Carol Hunter i ett uttalande och fortsätter:

”Även om det verkar vara isolerat till en intervjuare, så har vi inte kunnat bekräfta detta med säkerhet. Därför har vi fattat det svåra beslutet att inte få vidare och släppa Iowa-mätningen.”

Pete Buttigiegs namn saknades

Kandidaten det gäller är, enligt New York Times, Pete Buttigieg. Enligt tidningens källa ska intervjuaren ha förstorat texten på skärmen, vilket kan ha lett till att Buttigiegs namn inte syntes. Ordningen på namnen ändras mellan varje telefonsamtal, så om förklaringen stämmer bör även andra kandidater ha drabbats.

Buttigieg hade under slutet av 2019 greppet om mätningarna i Iowa – i Des Moines Register/CNN:s november-mätning ledde han med nio procentenheter över Elizabeth Warren. I förra månadens mätning hade Bernie Sanders med sina 20 procent tagit sig förbi båda två. Även då låg Elizabeth Warren tvåa, tre procentenheter efter Sanders, Buttigieg var trea på 16 procent och Joe Biden fyra på 15 procent.

Mätningen känd för att vara bra

Att mätningen inte släpps är ett hårt slag för Des Moines Register, CNN och opinionsinstitutet Selzer & Co som utför mätningen. Opinionsundersökningen är känd för att ofta förutspå de väldigt oförutsägbara nomineringsmötena och har publicerats inför alla nomineringsmöten de senaste 76 åren. Politico kallar mätningen för den viktigaste politiska mätningen.

Men det finns även de som menar att man inte ska dra förhastade slutsatser, eftersom Iowa röstar på ett annat sätt än de flesta delstaterna.

– De demokratiska nomineringsmötena är inte bara som ett vanligt primärval. Resultatet av nomineringsmötena är mer komplexa än en enkel rösträkning, säger Nora Cate Shaeffer, professor vid University of Wisconsin och ordförande i The American Association for Public Opinion Research till Politico.