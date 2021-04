Harvey Weinstein har överklagat den fängelsedom på 23 år som han fick i mars förra året, rapporterar Reuters.

Weinstein dömdes för att ha våldtagit skådespelerskan Jessica Mann, och för sexuellt ofredande av produktionsassistenten Mimi Haleyi.

I oktober åtalades för ytterligare sex sexuella övergrepp på två olika kvinnor men rättegång har ännu inte hållits. Han utreds även för ett antal andra sexbrott mot kvinnor i olika delar av USA.

Weinstein hävdar att juryn inte var opartisk

I Weinsteins överklagande hävdar han att utgångspunkten om att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats frångicks, genom att domaren tillätt åklagaren att spela upp vittnesmål från andra kvinnor som berättade om hur de utsatts för sexualbrott från filmmogulen – trots att deras anklagelser inte resulterat i domar.

Något som han menar påverkade juryn att döma till hans nackdel.

Ett stort antal kvinnor har trätt fram och berättat om hur de utsatts för våldtäkter och sexuella övergrepp av den tidigare filmmogulen Harvey Weinstein, i granskningar i tidningarna New York Times och The New Yorker 2017, och senare i dokumentären ”Untouchable” som finns på SVT Play.

Anklagelserna spänner över årtionden, från det att Harvey Weinsten slog igenom med bolaget Miramax, och av vittnesmålen framkommer det att bolaget på löpande band betalade stora förlikningssummor för att Weinstein skulle slippa åtal.

