Våldet mot kvinnor ökar – jourerna hinner inte svara

En adventsljusstake står fortfarande kvar i barnrummet på det skyddade boendet i Järfälla. Ingen har bott här på flera månader, säger verksamhetschefen Ann Flynn när vi kliver in genom lägenhetens gallergrind. Fortsätter det så här kommer Järfälla kvinnojour, som driver boendet, riskera att gå back med över en miljon kronor det senaste året. Samtidigt har trycket på deras öppna mottagning, där våldsutsatta kvinnor kan få prata med en anställd kurator, ökat med 20 procent samma år.

– Och det finns andra kvinnojourer runtom i Stockholm i alla fall som vittnar om samma fenomen. Så trots att våldet ökar ser inte vi att det blir fler placeringar, säger Ann Flynn.

Egentligen är hon inte förvånad. Hon har sett den här trenden länge, även om den så kallade ”inlåsningseffekten” under pandemin – alltså att kvinnorna inte lika lätt har möjlighet att larma när de nu kanske tillbringar dygnet runt med sina våldsamma män – troligen snabbat på den. Att kvinnor inte placeras på kvinnojourernas skyddade boenden i samma utsträckning som förr handlar nämligen också om att kommunerna behöver spara pengar, säger hon.

– Och eftersom fler blir arbetslösa nu under pandemin går också mer av stadsdelar och kommunernas pengar till ekonomiskt bistånd. Det betyder att budgeten för relationsvåld är mindre och att man då väljer billigare lösningar. Vi märker till exempel att många kvinnor får vandrarhem, härbärgen eller lägenhetshotell i stället för skyddat boende nu.

Regler i det skyddade boendet i Järfälla. Foto: SVEN LINDWALL Barnrummet i det skyddade boendet. Foto: SVEN LINDWALL Vardagsrummet i det skyddade boendet. Foto: SVEN LINDWALL Ett av de två sovrummen i det skyddade boendet. Foto: SVEN LINDWALL

”De ger oss inga pengar”

Knappt 20 mil bort har den lokala tjejjourens verksamhetschef, Eva Mühling, fått nog. För några månader sedan mejlade hon en riksdagspolitiker och frågade hur de ska orka jobba vidare ideellt med att stötta tjejer nu när pandemin ökar trycket?

Kvinnorna som jobbar här, alla utom verksamhetschef Eva, jobbar ideellt på tjejjouren i det gamla gula huset i centrala Norrköping. När vi ses i deras ljusa allrum är alla överens.

– Politikerna kommer gärna hit och tar kort med oss, men de ger oss inga pengar.

Tjejjouren i Norrköping har funnits i 15 år och hjälper alla tjejer och kvinnor som råkat ut för våld, övergrepp, hederskultur, psykisk ohälsa och liknande. Eller snarare: de försöker hjälpa så många de kan, med de medel de har. Under pandemin har jouren märkt en tredubblad ökning av samtal och kontaktsökande via chatt. Ändå har de bara fått 65 000 kronor i extra bidrag från statens ”covidpengar”, via sin riksorganisation Roks. De pengarna var från riksorganisationens håll dessutom öronmärkta för att köpa teknisk utrustning. De säger att de hellre sett pengar till att kunna anställa en person till för att samordna de ökade insatser som behövs just nu.

– Vi har öppet i chatten och på telefon två kvällar i veckan men skulle kunna ha öppet minst dubbelt så mycket och ändå inte räcka till, säger Eva Mühling.

Eva Mühling, verksamhetschef på Tjejjouren i Norrköping. Foto: SVEN LINDWALL

Hon har varit feminist sedan 70-talet och jobbat med unga tjejer i decennier. Nu handlar allt om resurser. De fem kvinnorna vi träffar på tjejjouren är eniga - att jobba med att hjälpa samhällets mest utsatta tjejer ska inte vara en klassfråga. De säger samma sak i kör:

– Varför ska vi kvinnor jobba gratis?

”Emma” bor på 25 kvadrat

Efter en stund i det skyddade boendet i Järfälla tar vi oss till kansliet, där jouren bland annat har sin öppna mottagning. Av säkerhetsskäl får vi inte fotografera på vägen. Vi får inte heller fotografera i närheten av några fönster. Det skulle kunna innebära livsfara för kvinnorna som söker sig till jouren eller som framöver ska bo i det skyddade boendet.

För bara ett par timmar sedan har Ann Flynn, jourens ordförande Alexandra Hedborg och en våldsutsatt kvinna som vi kallar för Emma haft ett möte med lokalpolitikerna i kommunen. Under mötet har kvinnan, som under 20 års tid misshandlades av sin man, fått berätta om hur situationen för henne ser ut nu – tre år efter att hon och barnen flydde från honom.

Men det är inget lyckligt slut de fått höra.

Samhället sviker vad man än gör.

Vi sätter vi oss i köket och Alexandra Hedborg, som är den som haft mest kontakt med Emma, ringer upp henne igen för att vi ska kunna göra en intervju. Hennes nuvarande situation är nämligen lång från unik, menar Alexandra Hedborg och Ann Flynn.

– Kvinnor är bara placerade på ett skyddat boende under en kortare tid. Men sedan behöver de ofta någon annanstans att ta vägen, en långsiktig lösning. Det här är ett jätteproblem i dag, säger Alexandra Hedborg och slår på högtalaren på sin telefon med Emma på andra sidan.

Emma berättar att hon sedan ungefär åtta månader tillbaka bor på ett lägenhetshotell här i kommunen. Det innebär att hon, tre barn och två hundar tillsammans delar på 25 kvadratmeter. Att få tag på en lägenhet i Stockholm för under 13 000 kronor – som är allt hon som sjukskriven har råd med – är så gott som omöjligt. Inte minst med barn och djur. Än mer omöjligt skulle det vara att köpa något. I stället lägger hon en bit över 10 000 kronor i månaden för detta.

– Jag har hela mitt liv kämpat, men på något sätt känns det som att jag inte får hjälp. Samhället sviker vad man än gör, säger Emma.

Lägenheten på 25 kvadratmeter där Emma bor tillsammans med tre barn. Lägenheten på 25 kvadratmeter där Emma bor tillsammans med tre barn. Järfälla kvinnojours ordförande, Alexandra Hedborg, jobbar även som lokalpolitiker för Moderaterna i kommunen. Foto: SVEN LINDWALL Av säkerhetsskäl kan verksamhetschefen inte vara med på bild. Foto: SVEN LINDWALL

Det märks att både Alexandra Hedborg och Ann Flynn är lika engagerade i att försöka hjälpa kvinnan. Samtidigt är de frustrerade över att situationen ens uppstått – igen.

– Kvinnor får inte kosta. Jag vet inte varför det är så, säger Ann Flynn och fortsätter:

– Jag som har jobbat med våld i nära relationer i 30 år och ser ju att det blir sämre. Förr kanske det inte fanns kunskap. Men i dag är alla utbildade och nu drar vi inte nytta av den, utan sparar i stället pengar.

Järfälla kvinnojour: Grundades: En partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som har funnits sedan 1982. Antal anställda: Under 2020 har Järfälla kvinnojour haft åtta anställda motsvarande 4,22 heltidstjänster.

Antal volontärer: 15 volontärer under 2020. Ekonomi: 2020 fick jouren 1 138 000 kronor i bidrag från Järfälla kommun, samt hyresbidrag för en skyddslägenhet. De fick också 1 000 000 kronor i statsbidrag från Socialstyrelsen. Utöver det fick de 348 789 kronor från Socialstyrelsens särskilda covid-19 bidrag, som söktes via riksförbundet Unizon som jouren är medlem i. Eftersom pengar från Socialstyrelsen inte får läggas på skyddat boende kunde de däremot inte läggas där de mest behövdes.

Killarna fick betalt – tjejerna oavlönade

En av de ideellt arbetande jourtjejerna i Norrköping, Evelina, berättar om när en annan välgörenhetsorganisation satt i samma lokaler och hade unga killar som kom dit under kvällar för att chatta med människor som mår dåligt. Hon beskriver känslan av hur det stack i ögonen på tjejjoursvolontärerna när de fick veta att killarna fick betalt.

– Killarna hade väl inte kommit annars. Och det är väl därför det inte direkt finns några killjourer, för de skulle inte göra det ideellt.

Gruppen förtydligar att de inte engagerar sig i jouren för att kunna försörja sig på det.

– Men får man om så bara några hundralappar i månaden för att joura två gånger..., börjar Evelina.

Sara, som sitter mittemot, fyller i:

– Vi har ju fått det uppifrån riksorganisationen vi tillhör, att det är fint att jobba ideellt. Att vi kvinnor ska ha det här oavlönade arbetet.

Tjejjouren i Norrköping: Evelina, Maria, Sara, Eva Mühling och Ulrica. Foto: SVEN LINDWALL

Gruppen vill återigen förtydliga att de inte är här för vare sig karriär eller pengar, men att de under pandemiåret har börjat tänka mer på vad de egentligen gör och hur deras instans värderas av samhället.

– Nu när det är som värst så får vi inga riktiga resurser, suckar verksamhetschefen Eva Mühling och ser sig omkring i lokalerna.

– Vi hör när det ringer men hinner inte svara.

Vi har ju knappt pengar till vår lokalhyra som det är just nu.

Eftersom de tröttnat på att känna sig bortglömda och lågt prioriterade av kommunen har de under senare tid börjat gå till lokalmedia för att sätta ljus på problemen de upplever i spåren av pandemin.

– Några här inom Vänsterpartiet har börjat höja rösten för att vi ska få bra bidrag, men i övrigt känns det trögt.

Sara, som synts en del i lokalmedia, sticker in:

– Herregud vi har ju knappt pengar till vår lokalhyra som det är just nu.

Hon fortsätter:

– Vi har försökt få till samarbeten med kommunen men man ser inte den samhällsinsats vi gör.

Tjejjouren i Norrköping. Foto: SVEN LINDWALL

De två jourtjejerna Ulrica och Maria berättar märkbart frustrerade om vad tjejjouren hade kunnat göra om man haft ordentliga resurser och mer avlönad personal än en person: följa med fler tjejer på polisförhör när de anmäler brott, hjälpa till med myndighetskontakter, ha ett uppsökande team för tjejer som behöver snabb och ibland akut hjälp. Men de möjligheterna finns inte i dag. Det jouren i Norrköping kan erbjuda stadens tjejer är främst en öppen chatt två kvällar, sammanlagt fyra timmar, i veckan. På tisdag kväll under två timmar kan man även ringa jouren, men det är inte säkert man kommer fram eftersom trycker nu är så pass högt.

Jourtjejen Evelina måste gå till sitt vanliga dagjobb, men säger medan hon tar på sig kappan:

– Vi är ingen intresseförening för frimärken, som vissa verkar få för sig eftersom vi är en ideell förening. Vi jobbar med att stötta tjejer som mår dåligt. Vi gör ett jobb åt skolan, vården och åt samhället i stort.

Tjejjouren i Norrköping: Grundades: En partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades 2006. Antal anställda: Under 2020 har jouren haft en anställd, på hundra procent. Antal volontärer: 30 volontärer under 2020. Ekonomi: Under 2020 fick jouren bland annat 65 000 kronor från Socialstyrelsens särskilda covid-19 bidrag, som söktes via riksförbundet Roks som jouren är medlem i. De fick även 240 000 kronor från kultur- och fritidsnämnden i Norrköping.

