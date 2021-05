Våldet eskalerar – brand vid al-Aqsamoskén

Våldet och oroligheterna i Jerusalem är inne på sin fjärde dag. Under måndagen har ett hundratal personer skadats och flera fått uppsöka sjukhusvård efter sammandrabbningar mellan polis och demonstranter.

Senare på kvällen kom vittnesmål om att det ska vara en större brand vid al-Aqsamoskén, rapporterar AFP på Twitter. Uppgifterna är initiala.

Samtidigt skriver al-Jazeera att nio personer dött efter ett israeliskt luftangrepp mot Gazaremsan, med hänvisning till palestinska myndigheter.

Attacken sker efter att flera raketer skickats från området mot Jerusalem. Hamas militära gren har tagit på attackerna, som skedde efter att det ställt ett ultimatum om att israelisk polis skulle lämna området runt moskén.

Vill vräka palestinier

Bakgrunden till oroligheterna är en planerad vräkning av palestinska familjer i ett område som israeliska ockupanter gör anspråk på.

Över 200 palestinier skadades i fredags när polisen sköt gummikulor och knappt 20 poliser skadades av kastade stenar och flaskor. På söndagskvällen skadades ytterligare 25 och lika många greps.

Då firades den muslimska högtiden Laylat al-Qadr under ramadan – som sammanfaller i tid med Jerusalemdagen.

Under måndagen har polis drabbat samman med de tusentals palestinier som samlats under natten till måndag. Enligt Times of Israel har det kastats sten och använt sig av hemmagjorda vapen. Polisen har använt sig av chockgranater mot palestinierna.