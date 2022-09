Så vill partierna stoppa de skenande elpriserna

Flera svenska konsumenter knockades av de höga elpriserna redan i vintras. I sommar har priserna fortsatt uppåt och i augusti slog de rekord igen, vilket har fått inte bara hushållen att bäva inför kommande vinter – även industrierna slår larm.

Och experterna tror på fortsatt höga priser.

Energikrisen har fått politikerna att tävla i förslag på åtgärder, och i fredags meddelade regeringen att man nu vill försöka få EU att frikoppla Europas elpriser från gaspriserna. Statsminister Magdalena Andersson kommer avstå oplanerade evenemang resten av valrörelsen, för att i stället försöka övertala andra länder i Europa att stötta förslaget.

Så här vill de svenska riksdagspartierna lösa energikrisen:

■ VÄNSTERPARTIET

Har pratat om ”Sverigepriser”, som innebär att den svenska elmarknaden ska kopplas fri från den europeiska. Man vill först prissätta den inhemska elkonsumtionen, därefter exportera eventuellt överskott.

Partiet tror att det skulle ge ett svenskt elpris på runt 40 öre per kilowattimme (kWh).

I fredags meddelade också V att partiet vill avskaffa skatterabatten för serverhallar.

Vänsterpartiet vill utöver detta se 100 procent förnybar energi senast 2040, och vill nå dit främst genom kraftigt utbyggd vindkraft. Vidare vill man avveckla kärnkraften, förstatliga hela elnätet och införa ett tak på elnätsavgiften.

■ MILJÖPARTIET

Vill satsa på förnybar energiproduktion, framför allt havsbaserad vindkraft, och fasa ut fossil olja, kol, gas samt kärnkraft.

Partiet meddelade i fredags att man vill lägga 30 miljarder kronor av Svenska kraftnäts flaskhalsintäkter – vad myndigheten tjänar på att överföra el från ett område till ett annat – på att underlätta energieffektivisering för hushåll och företag.

Även MP vill ta bort skatterabatten på el för serverhallar.

■ SOCIALDEMOKRATERNA

Vill införa ett högkostnadsskydd mot höga elpriser för hushåll och företag. Man vill ta cirka 60 miljarder kronor från Svenska kraftnäts flaskhalsintäkter, varav minst 30 miljarder ska komma hushållen till gagn.

Hur detta ska gå till är oklart, det har Svenska kraftnät fått i uppdrag att undersöka.

Utöver detta vill S bygga ut elproduktion ”av alla slag”, få till snabbare tillståndsprocesser, se över indelningen av elprisområden och underlätta energieffektivisering i hemmen.

■ CENTERPARTIET

Säger sig kunna sänka elpriserna med 6 000 kronor i månaden för en genomsnittlig villa i södra Sverige i vinter. Bland annat genom ett grönt avdrag – på upp till 50 procent, max 25 000 kronor – för att installera en värmepump, fjärrvärme eller bergvärme, och genom att låta Svenska kraftnät upphandla kraftproduktion, så kallad mothandel, som kan användas när elpriserna är höga.

Centerpartiet vill också sänka elnätsavgifterna med 30 procent för alla 2024.

Utöver det vill partiet fördubbla elproduktion från klimatsmarta energikällor till 2030 och se en ny, blocköverskridande energiöverenskommelse.

På fredagen sa partiledaren Annie Lööf att hon vill möta alla andra partier vid förhandlingsbordet redan före valet den 11 september.

■ LIBERALERNA

Vill ställa om Sverige till världens första klimatneutrala välfärdsnation, genom att bygga ut vind-, sol- och kärnkraften. Vill fasa ut olja, kol och gas.

Liberalerna vill också se investeringar i kraftsystemet och satsningar på energilagring, samt lagstifta om enhetliga priser i alla Sveriges elprisområden.

”För att mildra elprischocken här och nu” uppger partiet att man vill sänka elmomsen från 25 till sex procent, och sänka energiskatten med inledningsvis fem öre per kWh (6,25 öre per kWh inklusive moms). Enligt partiets beräkningar skulle det ge hushållen skattelättnader på från 2 000 till 20 000 kronor i månaden, beroende på bostadsort och elförbrukning.

■ KRISTDEMOKRATERNA

Vill bygga ut kärnkraften. Föreslår också ett högkostnadsskydd, som partiet kallar ”90 över 70” och som går ut på att staten ska stå för 90 procent för ett elpris över 70 öre per kwh.

Det är tänkt att gälla januari-mars.

– Det innebär helt enkelt ett högkostnadsskydd. Rent konkret kan det innebära en minskad elkostnad på 9 000 kronor i månaden, sa Ebba Busch i fredags.

KD föreslår utöver detta en nollmoms under december-mars, och att energiskatten sänks med tio öre eller mer när elpriserna överstiger medelvärdet för de senaste fem årens snittpriser i Sverige.

Andra förslag är lägre elnätsavgift och en grön skattereduktion för de hushåll som ersätter direktverkande el med något mer energieffektivt.

■ MODERATERNA

Vill införa ett högkostnadsskydd, som ska finnas på plats den 1 november. Det meddelade partiledaren Ulf Kristersson på Facebook i fredags – och skrev också att L, KD och SD är med på tåget.

M har tidigare sagt att högkostnadsskyddet ska vara tillfälligt vintern 2022/2023, och fungera som så att om månadspriset överstiger en viss nivå en månad ska staten stå för den större delen av den överskjutande kostnaden. ”Exakta nivåer utformas efter marknadsläget”, skriver M.

Partiet vill också förstärka det gröna skatteavdraget, så att det omfattar hushåll som investerar i energieffektivisering, bygga ut kärnkraften och snabba på utbyggnaden av elnäten.

■ SVERIGEDEMOKRATERNA

Vill tillfälligt sänka elskatten till lägsta möjliga nivå, 0,6 öre per kWh enligt TT, under perioden november-februari, samt ha nollmoms under samma period.

Dessa förslag skulle enligt partiets beräkningar bespara ett normalhushåll i villa, som förbrukar 20 000 kWh per år, cirka 17 300 kronor under den aktuella perioden. Ett normalhushåll i lägenhet skulle spara drygt 4 000 kronor.

SD vill också kompensera elintensiv industri.

Utöver detta har partiet bland annat sagt att man också vill bygga ut kärnkraften och sänka skatten på el permanent.

