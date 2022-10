Ny regering, nya bud inom klimatpolitiken. Hur ställer sig Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas i klimatfrågorna?

Kärnkraft

■ Fler kärnkraftverk

SD, M, KD och L vill alla bygga ut kärnkraften för en fossilfri energiproduktion. Både M och L är tydliga med att de vill göra det tillåtet att ha fler än tio kärnkraftsreaktorer i Sverige.

■ Utveckla kärnkraften

Alla fyra partier vill satsa på fjärde generationens kärnkraft med små modulära reaktorer. KD vill också öka stödet till forskning inom kärnkraft.

Solenergi och vindkraft

■ Vindkraft som energikälla

KD, M och L tycker alla att vindkraften är en viktig energikälla, även om de alla menar att det ska kombineras med andra källor, som solenergi, vattenkraft och kärnkraft.

■ Bygga ut vindkraften

L och KD vill bygga ut vindkraften.

■ Värna om det kommunala vetot om vindkraft

L, SD och KD vill värna om det kommunala vetot.

■ Bygga ut solenergin

L och KD vill båda bygga ut solenergin. KD vill att det ska vara enklare att sälja överbliven el till elnätet. L vill också att egenproducerad el ska vara skattefri.

Globala klimatinsatser

■ Minska utsläppen genom export

SD vill genom ökad export bidra till att minska utsläppsnivåerna globalt, då de menar att ”svenska företag håller världsklass när det kommer till miljötänk och låg utsläppsnivå i produktionen”. KD vill i stället exportera idéer då svenska lösningar för fjärrvärme och avfallshantering kan bidra till ett minskat utsläpp i andra länder.

■ EU

M och L anser båda att EU är en viktig del i det globala klimatarbetet. M vill ha ett stärkt EU-regelverk kring klimatet.

■ Internationella klimatinvesteringar

För att minska så mycket utsläpp som möjligt för så lite pengar som möjligt vill SD satsa på internationella klimatinvesteringar.

Bränsle

■ Sänka reduktionsplikten

M, SD, KD vill alla sänka reduktionsplikten. Medan L vill sänka takten på reduktionsplikten då elektrifieringen redan går så pass snabbt.

■ Minska utsläppen i transportsektorn

M vill att transportsektorn ska använda sig av ren el och biobränslen i stället för bensin och diesel. Även L vill att transportsektorn ska elektrifieras så långt det är möjligt. M och SD vill också bygga fler laddstationer.

Sveriges klimatmål

■ Klimatmålen

M, KD & L vill uppnå Sveriges klimatmål med nettonollutsläpp 2045, medan SD vill att de svenska klimatmålen ska anpassa sig till lagstiftningen som finns på EU-nivå.

■ Fossilfri energi i stället för förnyelsebar

KD, M & ... vill att riksdagens mål att all energi ska vara förnyelsebar år 2040 ska bytas till att all energi ska vara fossilfri.

■ Koldioxidinfångning

L vill fånga in 20 miljoner ton CO2 2030. KD och M vill utveckla teknik som gör koldioxidinfångning möjligt.

