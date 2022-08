Annie Lööf: C är beredda att sitta i S-regering

– Magdalena Andersson och Socialdemokraterna har en mycket mer öppen hållning till samarbete. Hon kan tänka sig att samarbeta med alla utom SD. Det är precis den öppenhet och ledarskap som man behöver ha som statsminister, säger Annie Lööf till DN.

Hon får sedan frågan om detta innebär att Centerpartiet kan tänka sig att vara en del av en S-regering.

– Vi kan tänka oss att sitta i en regering med Socialdemokraterna. Men det förutsätter att politiken lutar mot mitten, svarar då Lööf.

Lööf: Stängt så länge M budgetförhandlar med SD

Redan i mars förra året öppnade Annie Lööf för att ta klivet in i en S-ledd regering.

– Vi kommer självklart gå till val på att sitta i regeringsställning, sa hon i en intervju med Expressen.

Då var vägen tillbaka till en borgerlig regering stängd så länge Ulf Kristersson är villig att budgetförhandla med Sverigedemokraterna.

”Mycket olyckligt att M, KD och L låst sig”

Efter beskedet i DN gick Annie Lööf till angrepp mot M, KD och L. På Instagram skriver C-ledaren:

”Det är första gången sedan demokratins införande i Sverige som andra borgerliga partier går till val tillsammans med ett främlingsfientligt parti”.

Vidare understryker hon att det är ”mycket olyckligt att M, KD och L i nuläget låst sig vid ett regeringsalternativ som bygger på ett beroende av Sverigedemokraterna”.

Kritik från M och L: ”Lööf sätter ned vänsterfoten”

Flera reagerar starkt på Annie Lööfs uttalande, bland andra Moderaternas presschef Niklas Gillström som menar att hon ”sätter ned vänsterfoten”. På Twitter skriver han ett citat ur boken ”My Blood Approves” av Amanda Hocking.

”When you dance with the devil, the devil doesn't change. The devil changes you”.

Justitieminister Morgan Johansson (S) svarar:

”Så enligt Moderaterna så är alltså Magdalena Andersson nu ingen mindre än djävulen... Och detta sagt av ett parti som tänker ge inflytande åt ett parti med nazistiska rötter. Valrörelsen har knappt börjat, och den har redan spårat ur”, skriver han och länkar till Gillströms Tweet.

L-toppen Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson, har också reagerat starkt på beskedet om att C vill sitta i en S-ledd regering.

”Är väldigt besviken på Centerpartiet. Efter 8 år med Socialdemokraterna vid makten går alltså C nu till val på att ge Morgan Johansson 4 år till. Sverige har skolkris, elkris och kriminalitetskris. Sverige behöver förändring”, skriver han på Twitter.

Andersson (S): C är ”ett ansvarskännande parti”

I en intervju med TT vill statsminister Magdalena Andersson inte diskutera specifika regeringsalternativ, om hon skulle få chansen att bilda regering.

– Jag kommer inte sätta upp olika låsningar utan jag är öppen för olika former av samarbete i en regeringskonstellation, både koalitionsregering eller en ren socialdemokratisk regering, säger hon under sitt besök på det nordiska statsministermötet i Oslo, säger hon till nyhetsbyrån.

Statsministern är ändå positivt inställd till Annie Lööfs öppning för att bli minister i en S-regering.

– Centerpartiet har ju vid flera tillfällen tagit stort ansvar för Sverige i svåra situationer, under de senaste fyra åren och under 90-talskrisen. Det är ett ansvarskännande parti. Annie Lööf har ett ledarskap som behövs, säger Andersson till TT.

