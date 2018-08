Vänsterpartiet vill satsa fem miljarder på kvinnolöner

Vänsterpartiet vill införa ett nytt statsbidrag – jämställdhetsmiljarder – till kommunerna på fem miljarder kronor årligen.

Pengarna ska användas till att höja lönerna i de kvinnodominerande yrkena i offentlig sektor.

Under lördagseftermiddagen höll partiledaren Jonas Sjöstedt tal under V:s valupptakt.

– Vi har samlats för att göra den kanske viktigaste valrörelsen någonsin, med de orden inleder han sitt tal.