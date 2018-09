V ökade 49 procent i valdistrikt vid sluträkningen

Landets länsstyrelse är nu mitt uppe i den slutliga rösträkningen. Det preliminära resultatet visade att det är det är väldigt tajt mellan blocken – så rösträkningen följs mer noggrant än vanligt.

Ett distrikt i Västra Götaland skickade in fel siffror på valnatten – siffrorna för landstingsvalet i stället för riksdagsvalet – vilket gav ställningen 144 – 142 till de rödgrönas fördel. När rätt siffror kom in stod det nämligen klart att C förlorade ett utjämningsmandat till SD.

Vid 17:45 på onsdagen har länsstyrelserna kontrollräknat drygt 1530 distrikt av totalt 6235, enligt Valmyndigheten.

DN har undersökt hur kommunernas rösträkning på valnatten skiljer sig från och länsstyrelsernas kontrollräkning och rapporterar att man funnit ett tiotal avvikelser.

Skillnader i distrikt i Jönköping

Enligt DN finns tydliga skillnader för bland annat distriktet "Centrum V" i Jönköpings kommun. Där fick V 147 röster när kommunen räknade på valnatten, men bara 120 röster vid länsstyrelsens kontrollräkning.

I samma distrikt för S 303 röster på valnatten, men 329 röster nu.

I valdistriktet "Västerlöva Västra – Enåker" i Heby kommun fick V 152 röster på valnatten, men bara 92 röster i länsstyrelsens kontrollräkning. S fick 422 röster på valnatten, men 481 i länsstyrelsens kontrollräkning.

Det innebär enligt DN:s uträkning att V minskar med 39 procent.

V ökade med 49 procent

Enligt DN ökade V hela 49 procent i valdistriktet "Enslöv" i Halmstads kommun när länsstyrelsen kontrollräknat rösterna. Länsstyrelsen rapporterade ett ökat valdeltagande – 1 466 i stället för 1 445 – samt att V fick 61 röster i stället för 41.

DN rapporterar att valansvariga pekar på den mänskliga faktorn.

– Jag skulle tro att det är en rejäl felräkning. Det nu aktuella distriktet var det sista som räknades och blev färdigt cirka klockan halv fyra. Så rösträknarna kanske inte var helt fräscha om man varit i gång sen klockan åtta på morgonen. Det kan ju hända att man blir ”seg i roten”, säger Lars-Åke Svensson, chefsjurist vid Jönköpings kommun, till tidningen.

Statsvetaren är kritisk

Statsvetaren Marja Lemne är kritisk till avvikelserna i rösträkningen. Kanske behöver lagstiftningen eller rutiner förändras, menar hon.

– Det finns skäl att se över hur det går till. Man undrar ju hur tillförlitligt detta egentligen är. Många är övertygande om att det fungerar bra, men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Detta handlar om förtroendet för demokratin, säger Marja Lemne till DN.