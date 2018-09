Tidigare C-ministern: Det blir alliansens nästa steg

Centerpartisten Anna-Karin Hatt, nu vd på Almega, var i Fredrik Reinfeldts regering IT- och regionminister, IT- och energiminister. Hon var också en av nyckelspelarna när alliansen först bildades. I onsdagens program av "Bara politik" gav hon sin syn på det senaste dygnets utveckling – där alliansen bjöd in Löfven till samtal men fick nobben.

– Nu ska man komma ihåg att det finns fler partier på andra sidan blockgränsen, det är inte bara Socialdemokraterna som finns där. Jag utgår fån att alla sex partierna, alltså alla utom V och SD, kommer att behöva prata med varandra och att alliansen kommer vara fortsatt intresserad av att prata både med Socialdemokraterna, men säkerligen även med Miljöpartiet och i sinom tid även med Miljöpartiet.

Hon säger att man inom partierna, även alliansen som helhet, redan innan valet troligtvis förberett ett antal scenarier över hur man ska agera efteråt. Hon säger att åtminstone ett ytterligare scenario kan vara förberett – men ännu ej sjösatt.

– Man kan ju förbereda sig på de första stegen. Det är alldeles uppenbart att deras förstahandsalternativ innan valdagen var att bara alliansen skulle få stöd som regeringsunderlag. Nu ser man att väljarna givit ett annat utfall och då får man förankra en regering över blockgränsen, säger hon och fortsätter:



– Det är möjligt att det finns ytterligare ett sådant alternativ. Sedan, för ytterligare scenarier är det svårt. Detta eftersom man i väldigt många scenarier behöver veta hur de andra tänker och då behöver man ju prata med varandra. Och det var vad alliansen försökte göra nu.

”Tror att det är väldigt svårt”

Stefan Löfven har sagt att han kan tänka sig att bilda regering med C och L. Kommer han lyckas att splittra alliansen, tror du?

– Jag tror att det är väldigt svårt. Det är klart att det för S har ett strategiskt väldigt stort värde om man skulle kunna skilja något några av allianspartierna från de andra. Alliansen var ju något fundamentalt nytt när den bildades 2004 och vann valet först 2006. Det var första gången som borgerligheten kom ihop på detta sätt.

– Skälet varför jag tror det blir svårt för Löfven är för att allianspartierna investerat väldigt mycket i alliansen. Priset att ge upp skulle bli ganska stort. Jag tror att alliansen kommer att uttömma alla möjligheter tillsammans.

Är priset så högt att man är beredd att sätta sig i opposition igen om man inte får ihop det, tror du?

– Det kan jag inte svara på. Tittar man mandatmässigt så har ju alliansen som regering ett större stöd än S. Men sedan ska en sådan regering klara sig också, den ska inte bara kunna tillträda utan också regera. Och det är den stora frågan.

