Under måndagen har riksdagens talman, Andreas Norlén, meddelat att ett besked kring den rådande regeringsbildningen, och en eventuell statsministeromröstning senare i veckan, inte kommer att komma förrän på tisdagen.

Då talmannen under måndagsmorgonen invigde riksdagens firande av demokratins inträde i Sverige bad han om att få passa på frågor kring den rådande regeringskrisen.

– Jag hade tänkt att den här dagen skulle ägnas åt jubileet, sa talmannen.

I helgen har han haft överläggningar med partiledarna kring det politiska läget men vill ännu inte kommentera vad dessa har resulterat i.

– Besked kommer tidigast på tisdagen, sa talmannen under invigningen.

Stefan Löfven: "Ingen anledning att ha panik"

Under en pressträff på riksdagens festligheter för 100 årsdagen av demokratins inträde i Sverige sa Stefan Löfven under måndagen att han inte har några pågående förhandlingar med C eller L.

– Vi har under förra veckan haft flera möten som lagt grunden till vidare diskussion men några pågående förhandlingar med C och L finns inte.

Trots två misslyckade statsministeromröstningar manar Stefan Löfven till lugn inför den tredje omröstningen.

– Det finns ingen anledning att ha panik även om det finns en risk med att ha tredje omröstning som man redan från början vet utfallet av, säger Stefan Löfven.

Vidare menar han att möjligheten till en fjärde omröstning inte är helt otänkbar.

– Det är kart man vill undvika en fjärde statsministeromröstning då det kan bli dramatiskt men den finns ju där.

Skulle Sverige stå inför ett nyval menar Löfven att det finns en risk för att väljarnas förtroende för partierna skulle sjunka.

– Jag tror att det skulle kunna försvaga demokratin då väljarna gett oss ett valresultat som partierna inte kunnat hantera.

60 år sedan Sveriges enda extraval

Efter två misslyckade statsministeromröstningar kvarstår nu bara två till innan talmannen Andreas Norlén kommer att utlysa ett extra val. Något som bara skett i Sverige en gång tidigare – för 60 år sedan.

– Det finns 400 miljoner skäl att undvika ett extraval, säger Andreas Norlén i Agenda, och menar att han tror att det kommer skada förtroendet för politiken.

Uttalandet väcker stark reaktion hos statsvetaren Mikael Gilljam som menar att ett nyval är lika ett lika bra redskap för att lösa regeringskrisen som vilket annat som helst. Samtidigt tror han även att det nya valet skulle innebära stora förändringar från det i höstas.

Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har "svårt att tro att ett nytt val skulle resultera i samma resultat som det förra valet".

– Valdeltagandet skulle minskas vilket givetvis skulle slå olika hårt mot olika partier. I den situationen vi har i dag krävs otroligt små förändringar för at vi skulle få en helt annan situation, säger han i Agenda.

"Ett eller två partier skulle kunna åka ur"

Ett extraval tros av många innebära stor påfrestning för demokratin. Samtidigt som det inte skulle resultera i några större omkastningar bland partierna.

– Det vore ett misslyckande för hela det politiska systemet att partierna inte kunnat hantera valresultatet, säger Anders Ygeman i en Novus-mätning som gjordes på uppdrag av SVT tidigare i höst visar att väljarstödet för de olika partierna inte förändrats mycket sedan valet. Ett nytt val skulle därför inte innebära någon större skillnad menar flera experter.

– Risken är att det inte skulle förändras mycket. Så jag tycker faktiskt att partierna borde ta sig samman och bilda en regering, säger Olof Ruin professor i statsvetenskap vid Stockholmsuniversitetet i Agenda.

Ytterst små förändringar skulle dock krävas för att Sverige skulle få en helt ny politisk situation menar statsvetare Mikael Gilljam i Agenda.

– Det räcker med att alliansen skulle bli ett mandat större än de rödgröna eller att C blir större än L för att vi ska få en helt ny situation, säger han och fortsätter:

– Ett eller två partier skulle kunna åka ur regeringen. Jag skulle bli ytterst förvånad om ett nyval skulle leda till samma resultat som det tidigare valet.