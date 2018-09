SVT: Bildt lämnade uppgifter om ubåtskränkningarna till USA

Under det tidiga 80-talet var Carl Bildt riksdagsledamot för Moderaterna.

Han blev känd för svenska folket 1983 – efter de misstänkta ubåtskränkningarna.

Carl Bildt satt med i den kommission som utredde ubåtskränkningarna och som landade i slutsatsen att det var Sovjet som låg bakom dem.

Nu rapporterar SVT att Carl Bildt gett information ur rapporten till den amerikanska ambassaden innan den blev offentlig i Sverige.

Det är sedan tidigare känt att Carl Bildt reste till USA för möten med amerikanska företrädare kort efter att rapporten presenterats – vilket förargade statsministern Olof Palme (S). Palme menade att Bildt underminerade Sveriges utrikespolitik.

Nämns med namn i dokument

SVT har tagit del av dokument som tidigare varit hemligstämplade men numera är offentliga, som visar att Bildt i själva verket informerat amerikanerna om slutsatserna i rapporten på förhand.

Enligt SVT styrks detta bland annat genom ett telegram från 19 april 1983.

Texten lyder:

”MODERATE MP AND COMMISSION MEMBER CARL BILDT HAS VIRTUALLY CONFIRMED THAT THE REPORT WILL CHARGE THAT THE INTRUDING SUBS HAVE BEEN FROM THE WARSAW PACT”.

I en rapport från den 25 april skriver den amerikanska ambassaden, enligt SVT, att källan ska skyddas.

Bildt förnekar SVT:s uppgifter

Carl Bildt förnekar att han skulle ha gett USA information om rapportens slutsatser på förhand.

– Jag hade inte bekräftat vid den tidpunkten, säger den förre stats- och utrikesministern till SVT.

Han säger vidare att han agerade på uppdrag av ubåtskommissionens ordförande, socialdemokraten Sten Andersson. SVT rapporterar att Bildt hävdar att Andersson koordinerade samordnande information till flera olika parter, även Sovjet.

Texten uppdateras.