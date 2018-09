Nu presenterar Expressen/Demoskop sin sista väljarbarometer innan söndagens val. Mätningen visar att Socialdemokraternas uppåtgående spiral tycks fortsätta, samtidigt som Sverigedemokraterna backar en aning. Kristdemokraterna ligger fortsatt på tryggt avstånd från riksdagsspärren, medan allianskompisen Moderaterna ligger kvar på samma nivå som i den senaste mätningen.

Det rödgröna blocket drar också ifrån en aning, men enligt Demoskop är skillnaden mellan blocken så liten att den ryms inom felmarginalen.

Demoskop 1-6 september S: 26,5 procent (25,5) V: 9,8 procent (9,4) MP: 5,3 procent (4,8) M: 17,9 procent (17,8) L: 6,2 procent (ingen förändring) KD: 6 procent (5,9) C: 8,2 procent (8,9) SD: 17,2 procent (18,2) S, V, MP: 41,6 procent (39,7) M, L, KD, C: 38,4 procent (38,7) Resultat från mätningen 30 augusti – 4 september i parentes. Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?) Undersökningsperiod: 1 september – 6 september 2018. Metod och urval: Telefonintervjuer utifrån befolkningsurval baserat på telefonnummer samt webbintervjuer i en panel som rekryteras bland besökare på drygt 400 socioekonomiskt stratifierade webbplatser. Att på eget initiativ anmäla sig till webbpanelen, s.k. självrekrytering, är inte möjligt. Antal genomförda intervjuer: 1 673 intervjuer varav 902 per telefon och 771 via webb. Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, utbildning, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek. Visa mer Visa mindre

Moderaterna ökar inte i mätningen – trots Kristerssons framgångar i debatterna. Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Väljarrörelserna fortsätter”

Peter Santesson är chef för opinionsanalys på Demoskop:

– Vi ser väljarrörelser som fortsätter in under sista veckan före valet. Det händer verkligen saker under den här sista perioden. Slutdebatten kan absolut få en viktig betydelse för valresultatet, säger han och fortsätter:

– De trender vi har sett från augusti och framåt ser ut att hålla i sig. Socialdemokraterna har en uppåtgående kurva som fortsätter i den här mätningen. De ser ut att göra en förhållandevis bra valrörelse.

– KD har en stark form som också bekräftas i den här mätningen. För Sverigedemokraterna sviktar det, de har inte gjort en riktigt lyckad valrörelsen.

Jimmie Åkessons parti minskar i mätningen. Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN

Santesson fortsätter:

– Centerpartiet är i samma läge. De ser ut att göra en svagare avslutningen på den här valrörelsen.

– Tittar vi på opinionsläget nu är det fördel för det rödgröna blocket. Samtidigt får vi säga att övertaget inte är större än att det ligger inom felmarginalen. Vi ser ut att gå mot ett mycket jämnt val.

Stefan Löfven och hans rödgröna block ökar en aning. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Moderaterna ligger i princip helt stilla i mätningen.

– De har ett svagt år bakom sig. De har sakta fallit tillbaka i opinionen utan att lyckas vända det under valrörelsen. Trots att Kristersson har högt förtroende och vinner debatterna så vill det sig inte riktigt för partiet, säger Santesson.

S: ”Valrörelsen börjar ge resultat”

Lena Rådström Baastad, Socialdemokraternas partisekreterare, gläds av mätningen:

– Jag tycker det är roligt. Många dysterkvistar uttryckte under våren att Socialdemokraterna inte har någon möjlighet att öka på slutet av en valrörelse. Nu visar vi att vi har gått framåt. Vi har också gjort en riktigt bra valrörelse, det är kul att det börjar ge resultat, säger Rådström Baastad.

Lena Rådström Baastad, Socialdemokraternas partisekreterare. Foto: STINA STJERNKVIS/TT / TT NYHETSBYRÅN

Socialdemokraternas partisekreterare fortsätter:

– Vi har fört nästan 1,5 miljoner samtal – vi passerade 1,4 miljoner i dag. Vi har värvat 12 000 nya medlemmar. Vi kan också konstatera att den familjevecka vi presenterade förra veckan har uppfattats av väldigt många och setts som en bra lösning för många barnfamiljer i vardagen.

Blocken är i princip jämnstora, med en liten fördel för de rödgröna – vilket Rådström Baastad lägger stor vikt vid.

– Vi har kunnat se en fördel för det rödgröna blocket i nästan alla mätningar. Men det är klart att avgörandet kommer på valnatten.

M: ”S går mot katastrofval”

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer är, liksom förväntat, mer skeptiskt inställd till Socialdemokraternas läge i opinionen:

– Med två dagar kvar till valet går Socialdemokraterna mot ett katastrofval och hela regeringen tappar stort efter fyra år vid makten. Det är en tydlig signal från väljarna att man vill ha en ny regering, säger han och fortsätter:

– I snitt ligger Moderaterna runt 18% , det är jämnt mellan blocken och ett öppet läge. En röst på Moderaterna är en röst för en ny regering och Ulf Kristersson som statsminister.

Samtidigt sätter Gunnar Strömmer hoppet till osäkra väljare:

– Många väljare bestämmer sig sent, och de sista valdebatterna kan bli avgörande. Det är en fördel för hela alliansen.

