Vi ses på Annika Strandhälls rum på socialdepartementet. Det är nästan helt tomt, eftersom det är praxis att städa ur rummet om det sedan skulle visa sig att man inte får fortsätta som minister.

Nu fick hon fortsätta – i rollen som socialförsäkringsminister. Däremot är hon sedan måndagens regeringsförklaring inte längre chef över departementet, vilket hon varit sedan 2014. I stället blir det den nya socialministern Lena Hallengren (S), som klev in regeringen som barn-, äldre- och jämställdhetsminister så sent som i mars i fjol, som kniper den positionen.

– Äh. Det är ju inte så det är. Nu blir vi två ministrar med tydliga ansvarsområden på mitt departement, säger hon om bilden att hon skulle ha ”petats” som chef av Stefan Löfven.

– Jag har ju haft dubbla ministerportföljer innehållsmässigt det senaste 1,5 året efter att Gabriel Wikström blev sjuk. Det har varit ganska klart att det inte är en långsiktigt hållbar lösning och att det därför skulle bli förändringar. Nu blir det en smalare socialministerportfölj och en tydlig socialförsäkringsministerroll.

Dessutom, säger hon:

– När jag tillträdde hösten 2014 fanns det ingen roll som socialminister och traditionellt är det naturligtvis socialministern som är departementschef.

Hur gick resonemanget om vem av er som skulle ha just den rollen? Alltså att socialministerposten föll just på Lena Hallengren?

– Det är naturligtvis statsministern som ansvarar för det. Men jag har under hela förra mandatperioden ansvarat just för socialförsäkringsfrågorna och brinner inte minst för den stora pensionsöverenskommelsen som presenterades under förra mandatperioden, som under denna mandatperiod ska implementeras.

Du har som sagt haft dubbla ministerportföljer den senare delen av förra mandatperioden. Med facit i hand: skulle ni lagt vissa av de här områdena på någon annan redan då, så att det inte blev så väldigt mycket för dig?

– Jag tror att man måste se läget var som det var då. Jag har naturligtvis haft resurser runtomkring mig, men ja, det har ändå innehållsmässigt varit två portföljer. I och med att vi lyfter bort ett antal frågor och får två tydliga ministerroller nu innebär det förhoppningsvis att vi kommer kunna leverera bättre politik.

Vad hade ni kunnat göra bättre förra mandatperioden?

– En sak som berör mig mycket är att det finns folk som kommit i kläm i sjukförsäkringen. Människor som fallit mellan stolarna när det gäller att komma tillbaka till jobbet igen eller som hamnat utanför vårt sociala försäkringssystem. Det är jag inte nöjd med och det är något vi också börjat åtgärda, som vi kommer att ha ett starkt fokus på.

Pekar ut Amanda Lind som en av de mest spännande

Den regering som presenterades på måndagen innehöll ett par nya namn. Annika Strandhäll passar på att lyfta Amanda Lind (MP), ny kultur- och demokratiminister, som en av de mest spännande, nya statsrådskollegorna.

– Det tycker jag känns som en kul och spännande kollega. Hon kommer ju också ta över idrottsfrågorna som jag bland annat haft tidigare. Jättespännande, får vi ett OS i Stockholm 2026 eller inte?

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och den nya kultur- och demokratiministern Amanda Lind (MP) på måndagen. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kommer det att vara svårare att vara minister nu när det finns en omfattande överenskommelse med C och L att förhålla sig till?

– Jag ser fram emot det. Jag tror på att vi nu har en regering som befinner sig i mitten av svensk politik, där vi tillsammans höll jag på att säga – under blod, svett och tårar – har mejslat fram en överenskommelse med bra politik som gör att vi kanske kommer kunna ha en högre reformtakt nu än under förra mandatperioden.

– Jag ser fram emot att se till att leverera på den överenskommelse som vi gjort med C och L. Jag tycker att det är ett bra innehåll i den.

Annika Strandhäll (S) och Annie Lööf (C). Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Stöttar C-ledaren Annie Lööf

Annika Strandhäll tillhör de mest aktiva statsråden på sociala medier och räds sällan att använda hårda ord eller att ge sig in i diskussioner på Twitter.

Nu har det däremot gått på tok för långt, menar hon.

– Det finns en stor ilska och bitterhet från de partier som kanske hade tänkt sig att man skulle inneha regeringsmakten under den här mandatperioden. Jag kan ha en respekt till att det finns en frustration, men vi måste snart gå tillbaka till ett mer sansat tonläge i svensk politik. Jag tycker att det har varit gränser som passerats i sociala medier, jag är som sagt väldigt aktiv där. Jag tycker till exempel att de påhopp som skett mot Annie Lööf gått över gränserna, långt över gränserna. Och då från etablerade partier.

Som Moderaterna?

– Ja, absolut.

Din statsrådsersättare avslöjades med att ha postat näthat från ett Flashback-konto, men hävdar själv att hon lånat ut det. Hur ser du på det?

– Min statsrådsersättare är en bland de andra riksdagsledamöterna och jag vet ju att våra vice gruppledare har haft samtal. På det personliga planet tycker jag kanske inte att det är bra över huvudtaget att man som riksdagsledamot har ett Flashback-konto. Och det har vi ju sett tidigare exempel på.

Är du ansvarig över din ersättare?

– Nej, det är ju inte alls så det fungerar. Det där går ju enligt en följd som står i ordningen när man väljs till sina respektive riksdagsplatser.

I och med din nya roll som renodlad socialförsäkringsminister ska du leverera lägre sjuktal, sade Stefan Löfven på måndagen. Hur ska du göra det?

– Den största utmaningen där är att vi återigen ska få de olika delarna kring sjukförsäkringen att samverka med varandra.

– Och det kanske viktigaste av allt är att vi inte ska ha en situation i Sverige där människor blir sjuka på sina arbetsplatser på grund av stress eller en arbetsmiljö som inte är okej. Och det har vi ju sett att vi har i Sverige. Till exempel har vi klar överrepresentation av sjuktalen när det gäller den kvinnodominerade offentliga sektorn. Där måste arbetsgivare faktiskt kunna leverera arbetsmiljöer som gör att deras medarbetare inte ska behöva bli sjuka.

Vad kan du göra från politikens håll där?

– Arbetet om ökade insatser för förbättringar i arbetsmiljön är påbörjat och det arbetet kommer jag ha en möjlighet att fortsätta med nu. Jag ser gärna att jag under den här mandatperioden också kan se till att alla har en bra företagshälsovård. Både när man blir sjuk men också för att förebygga sjukdom.

