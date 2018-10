Statsvetarnas dom: Kristersson blir inte statsminister

På tisdagen fick M-ledaren Ulf Kristersson två veckor på sig att sondera möjligheterna för att bilda en regering. Trots att det är 13 dagar kvar ser utsikterna, åtminstone enligt de statsvetare Expressen varit i kontakt med, mörkt ut för Kristersson. En majoritet av dem tror nämligen inte att han och M i slutändan kommer att få bilda en regering.

Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, tror till och med att det landar i en regering där varken S eller M sitter vid rodret. I stället ser han en regering bestående av enbart C och L framför sig – då med Annie Lööf som statsminister.

Hanna Bäck, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet och expert på koalitioner, tror däremot - likt de flesta av statsvetarna som Expressen varit i kontakt med - att det blir en mittenregering.

– För några veckor sedan såg det ut som att vi skulle få en alliansregering med ”passivt” stöd av SD, men detta ser mindre sannolikt ut just nu, med tanke på de uttalanden Annie Lööf gjort både före och efter valet, som tyder på att C utesluter en regering som är beroende av stöd från SD. Det skulle kunna bli så att vi ser någon form av blocköverskridande samarbete, där Stefan Löfven får statsministerposten och en röd(grön) minoritetsregering ges stöd av C och L.

Sannolikt att Lööf och Björklund backar

Kristina Boréus, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, tror på en liknande modell.

– Någon eller några måste backa från sina positioner. Eftersom intresset för ett extra val sannolikt är lågt är det troligt att det händer. Annie Lööf kan inte backa från sitt löfte att hålla SD borta från inflytande över en regering, det skulle svårt underminera hennes trovärdighet i en viktig fråga.

– Det är också orimligt att Stefan Löfven skulle backa från kravet på att få bilda regering. S blev det klart största partiet och har tillsammans med v och mp fler mandat än allianspartierna. Det mest sannolika är att Lööf och Jan Björklund backar från kravet på att få bilda en alliansregering.

"Har tänkt på frågan dygnet runt"

Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, tror också på en regering där S, C och L ingår, eventuellt även MP.

Han menar att den svåraste för partierna just nu är relationen till medlemmar och väljare som det kan krävas förankring hos. Det kan också vara en anledning till att regeringsbildningen kan ta tid – även om de flesta statsvetare Expressen varit i kontakt med tror att det snarar handlar om veckor än månader.

– Partierna och dess ledningar har tänkt på frågan dygnet runt de senaste veckorna och troligen har de nu satt upp en rangordning för tänkbara alternativ, säger Jenny Madestam, lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola.

Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet menar att en regeringsbildning i bästa fall kommer att ta tre veckor. Han är inte lika säker som flera av de andra att Kristerssons chanser är förlorade. Däremot menar han att makten nu, i likhet med vad flera påpekat tidigare, vilar hos C och L.