SSU bröt mot reglerna – tvingades ta ner affischer

Valet närmar sig och partierna är i startgroparna för att börja sätta upp valaffischer.

Men detta är inte något som är fritt fram. Länsstyrelsen sätter upp regler för under vilken period affischering är tillåtet.

För Stockholms län är valaffischering tillåtet från söndag 12 augusti. Men i Stockholmsförorten Bredäng kunde invånarna se valaffischer från SSU redan från tidig morgon under fredagen.

Daniel Vencu Velasquez Castro är SSU-ordförande i Stockholm.

Han berättar att man i distriktet känner till reglerna, men att det var en lokal förening som inte nåtts av uppgifterna, och agerat på egen hand.

Han berättar att man i Stockholm utöver Länsstyrelsen beslut partierna emellan gjort en överrenskommelse att börja just klockan 10 på söndag, för att det ska ske under mer ordnade former, snarare än att alla hetsar från midnatt.

– Överenskommelsen hade inte nått dem, säger han.

Han berättar att den lokala föreningen hann sätta upp ett 40-tal affischer runtom i Bredäng.

– Vi fick först ganska positiva reaktioner men sedan hörde andra partier av sig till Socialdemokraterna, säger han.

De lokala SSU-medlemmarna fick vackert plocka ner affischerna igen.

Sergels torg i topp

Daniel Vencu Velasquez Castro berättar att en plats i Stockholm är mer åtråvärd än andra för att sätta upp valaffischer.

– Historiskt sett är det Sergels torg. Här har det tidigare varit små slag mellan SSU och Muf. Men det brukar vara ganska bra stämning mellan oss, säger han.

Vid lunchtid gick Socialdemokraterna ut med ett meddelande på partiets Facebooksida, där partiledaren Stefan Löfven syns göra en ansats för att sätta upp en valaffisch.

Men där var han noga med att uppmana partiets medlemmar att kolla vilka regler som gäller lokalt.

"Idag drar affischeringsstarten igång runt om i landet. Ditt engagemang för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige är avgörande för vår framtid. Ta reda på dina lokala bestämmelser om valaffischeringen på valmyndigheten.se eller hos din valnämnd i kommunen", står det till bilden.

– Stefan Löfven sätter inte upp affischen. Han bara håller upp den för att symbolisera att det snart drar i gång, säger Martin Rynoson på Socialdemokraternas presstjänst.