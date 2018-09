Om man svänger av före bron och sedan vänster igen vid Hälledals gamla skola och rundar Bysjön; då ser man dalen där Judeån ringlar fram som en kelsjuk snok. Sedan ska man upp mellan åkerlapparna, grusvägen mot höjden. Där vid Åsbergets fot ligger gården som Thorbjörn Fälldin la bud på och fick 1956.

Mangårdsbyggnaden var det inte mycket med. Förfallen och utan elektricitet. Men skogen ingick, han och Solveig kunde avverka och renovera. Hågen låg inte åt att bli heltidsbönder. Inga kor, inget spannmål, men får och lite potatis. Thorbjörn skulle ha ett civilt jobb, kunna sköta körslorna i skogen på vintern, han ville få några tegar bete och ett par uppdrag i politiken.

Lokalt alltså.

Han hade inga andra ambitioner.

Men 1958 blev det extraval och Thorbjörn som accepterat att stå tvåa på valsedeln i den säkra förvisningen att bondeförbundarna i Ångermanland aldrig varit i närheten av ett andra mandat hamnade hux flux i riksdagen. Kompromisslinjen om ATP tog honom till Stockholm och där följde framgångarna slag i slag fram till 1976.

Då hade det låga röda huset i Ramvik fått status av obligatorisk scenografi i varje inkännande reportage om den mystiske snyggingen från norr. Och sådana skrevs det många. Om vågorna i håret, de valkiga nävarna, hur grov han var, och grann.

”Genom skjortans öppna halslinning skymtar ett hårigt bröst”, stod det i Dagens Nyheter.

Och så säger folk att liderlighet inte betyder något i politiken.

Centerpartiets Thorbjörn Fälldin 1973. Foto: SVENSKT PRESSFOTO / TT NYHETSBYRÅN

Man får i alla fall förstå upphetsningen i den centerpartistiska kampanjstaben när Annie Lööf for till Ås för ett par veckor sedan. Den generation som styr partiet nu låter inte det fälldinska arvet fläckas av att han förlorade hälften av partiets väljare, att han själv tvingades bort, att partiets förmåga att regera och hålla löften ifrågasätts än i dag. Nej, när Annie Lööf vill göra något betydelsefullt får någon ringa Solveig och fråga om hon skulle ha något emot ett pressuppbåd på gårdsplan.

Och det här var ett sådant tillfälle.

Det hade ju skrivits så mycket om att valet 2018 skulle handla om land och stad. Om nedlagda förlossningar, solbrända fodervallar, ”somewheres” mot ”anywheres”. De senaste åren har det inte gjorts annat än analyserats valkretsbeteende i presidentvalet i USA och i Brexit-omröstningen. Det har talats om de övergivna människorna i rostbältena, de finns också i Sverige, tätorterna med svag samhällsservice och landsbygden långt bortom den. Naturtillgångarna, som kan lindra klimatkrisen, men vars avkastning i delar försvinner till huvudkontor i Stockholm. Konsulterna utifrån som ska fixa kommunens nya slogan. Det förbannade skatteunderlaget som bara fortsätter att vika ner, ner, ner.

Landet utan tillväxt.

Det skulle bli stort i valrörelsen.

Centerfolket lovade också ”ett av våra viktigare valrörelseutspel”.

Vad hände då när Annie Lööf stod under äppelträdet i Ås med Flödeberget i horisonten och lovade ett landsbygdsavdrag för avgifterna i olika samhälligheter, att den som jobbar i glesbygd ska få skriva av sina studielån, att det skulle fler poliser och läkare i Norrland och till och med viss återbäring från vattenkraften?

Ingenting.

Absolut ingenting.

Journalisten Po Tidholm uppmärksammar i sin bok ”Läget i landet” ett uttalande Fredrik Reinfeldt gjorde vid ett framträdande i Davos. Den moderate statsministern sa då att industrin i Sverige var ”basically gone”. Det blev ett förskräckligt liv, inte minst i arbetarrörelsen. Men, skriver Tidholm, det riktigt häpnadsväckande var vad Reinfeldt hävdade om Sverige strax före det där med fabrikerna.

– We used to have people, farmers, in the countryside, but that was 150 years ago, sa statsministern.

Den generaliseringen beskriver inte bara hur stark storstadsnormen är – alla bönder, ja nästan alla människor på landsbygden, hade försvunnit och det redan för 150 år sedan, i alla fall i Reinfeldts huvud – den visar också hur svårt det är att skapa politisk konflikt om land och stad.

Vad är ens landsbygdspolitik?

Det är inte lätt att säga.

Sänkt dieselskatt för bönder? Allmänna bidrag till kommuner? Riktade bidrag? Eller avdrag, för den delen?

Otydligheten gör att frågan, eller frågorna, försvinner i bruset.

Situationen ter sig också gärna olöslig. Att bara tre storstadsområden och en remsa mellan de två stora sjöarna i södra Sverige kan betraktas som riktiga tillväxtområden. Plus de urbant präglade turistområdena förstås: Åre, Österlen, Siljansbygden. Någon kuststad kanske.

Problemet kan, paradoxalt, vara för stort.

Efter att det klassiska landsbygdspartiet gjort sin storsatsning i Ramvik blev det inga stora rubriker. Ingen debatt. Inga mothugg. Möjligen blev det svårare för Landsbygdspartiet, uppstickaren som har kandidater i 33 kommunval och 6 landstingsval, att hävda att centerpartisterna sviker sina rötter.

I övrigt, tystnad.

Fastän åtminstone kravet på vattenkraftspengarna var av revolutionär karaktär.

Po Tidholm, journalisten, lutar en del åt vänster, men sammanfattar opartiskt det partipolitiska dilemmat:

”Landsbygden, skriver han, är större än man tror, för den omfattar alla de delar av Sverige som inte ingår i det moderna urbana projektet. Rent kulturellt är också Gävle, Kalmar, Sundsvall och Eskilstuna ett slags landsbygd.”

Det är svårt att lansera något slagkraftigt med det utgångsläget.

Annie Lööfs löften från Fälldingården föll platt

I veckan försökte först fem sverigedemokratiska män. De stod uppradade i riksdagen för att presentera partiets valmanifest. Förutom en god dos testosteron garanterades, åtminstone på pappret, en satsning på kommunernas välfärdsverksamhet och en sänkning av bensinpriset. Att kommunpengarna äts upp av indragna statsbidrag för migration och integration förtar en del av den åkessonska önskan att bli det stora landsbygdspartiet. Men den billigare bensinen har han, i alla fall.

Dagen efter svarade såväl vänsterpartister som socialdemokrater.

Ett experiment med servicebussar i glesbygd och skärgård vore passande, tyckte de mörkröda. Två miljarder kronor mer i stöd till kommunerna, särskilt de 179 minsta, lovade de ljusröda.

Ingen nämnde centerpartisternas utspel, knappt ens sverigedemokraternas.

Och det är själva poängen.

De pratar förbi varandra.

Visst går det jämföra: 70 öre mindre i drivmedelspris, som Åkesson utfäster, det låter bra för många med dagliga bilresor, men man får dundra fram rätt flitigt på vägarna – en sisådär 40 000 mil om året – om det ska förslå mot de 30 000 per år i avskrivna studieskulder som Lööf erbjuder. Till exempel.

Men aldrig att det blir konkret konflikt.

En stor del av Sverige dör, fast till partiledardebatterna når aldrig förskräckelsen eller för den delen förnöjdheten över det. Förutsättningarna finns där, det här är laddat och lidelsefullt.

”Vad som i Italien skulle beskrivas som pittoreska bergsbyar kallas i Sverige för hålor”, som Helena Jonsson skrev i en bok i våras.

Hon var då ordförande i LRF, nu står hon tvåa på Jönköpings riksdagslista. I den bemärkelsen är allt som vanligt. Lantbruksfacket är fortfarande en centerpartistisk maktbas, även om hjärntrusten som gjort värnplikt i partiet allt oftare söker sig till skogskooperationen. Där pengarna och framtidstron finns. Man kan följa skiftningen inne i det gamla bondeförbundet.

Det gamla lönar sig inte som förr.

Inte heller på väljarmarknaden.