Nya namnen som ska fronta SD – vill förändra bilden om partiet

På tisdagen avtäckte Sverigedemokraternas sina valaffischer under en pressträff på kansliet på Södermalm i Stockholm. Därmed avslöjades också en ny strategi från partiet: att fronta partiet med unga kvinnor. Jämte partiledaren Jimmie Åkesson och texten "SD2018" syns nämligen numera riksdagsledamoten Angelica Bengtsson, 25, och riksdagskandidaten Yasmine Eriksson, 29, på valaffischerna, vilket alltså innebär att de blir nya frontnamn för partiet.



Kommunikationschef Joakim Wallerstein utvecklade hur de tänkte på pressträffen:

– När jag satt i maj och skulle rita affischerna satt jag och tänkte massor. Jag ser det som att väljarkåren är ganska trött på politiska slogans och utspel. Så det är inget vi ska göra. Vi kommer i stället att prata om oss själva och nidbilden som finns om oss.



Från pressen på plats ställdes frågan om hur han menar att nidbilden ser ut, varpå Wallerstein svarade:

– Nidbilden av oss tror jag ni vet bättre själva. "Unga, arga män brukar ni väl säga". Det är inte min bild.

Det nya frontnamnet Yasmine Eriksson står nu på plats 34 på SD:s riksdagslista och har, i egenskap av Åkessons pressassistent, synts mycket jämte Åkesson på senare tid. Enligt Joakim Wallerstein räknar partiet med att hon kommer in i riksdagen i höst.



– Att partiet har valt att sätta mig tillsammans med Jimmie Åkesson som ansikte utåt för partiet under valrörelsen är jätteroligt. Sverigedemokraterna behöver visa upp den bredd av företrädare vi faktiskt har och slå hål på den trötta bilden av att det inte skulle finnas några kvinnor i partiet. Vi är många kvinnor i olika åldrar och med olika ursprung som röstar på, sympatiserar med och är aktiva inom Sverigedemokraterna, säger Yasmine Eriksson till Expressen.

Vad ser du dig ha för framtida roll eller profil inom partiet?

– Vilken roll jag kommer ha i partiet får tiden utvisa. De områden jag just nu finner intressantast är frågor kopplade till miljö, trygghet och utanförskap. Vad jag senare faktiskt kommer att arbeta med har en del att göra med hur det går för oss i valet, hur många mandat vi får och vilka olika kompetenser som kommer återfinnas bland mig och mina kolleger.



Angelica Bengtsson har suttit i riksdagen sedan valet 2014.



Sverigedemokraterna har hittills haft svårare än de andra partierna att locka just kvinnliga väljare. I våras kommenterade partisekreteraren Richard Jomshof problematiken med att locka kvinnliga väljare i en intervju med Expressen. Han sade då att partiet jobbade aktivt för att få upp just andelen kvinnor, inte minst från LO-kollektivet.

– Många män sätter invandringsfrågan först, medan många kvinnor kanske har den frågan som nummer tre. I de områdena de tycker är viktigast vet de ej vad vi tycker. Och det är klart att vi måste nå ut till de grupperna då, sade han.

Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN





