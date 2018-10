KD-politikern Sara Skyttedal kandiderade till riksdagen i höstens val men nådde – trots många personkryss – inte hela vägen fram. I onsdagens "Bara politik" avslöjar hon att hon nu siktar på att bli EU-parlamentariker i Bryssel i stället, dit det är val redan den 23-26 maj i år.

– Jag har fått frågor om det och just nu är det en nomineringsprocess inom partiet. Och där har jag sagt att jag tackar ja, säger hon.

Hon förklarar varför hon vill dit:

– Det kanske inte är de frågor som jag är mest känd för. Men jag känner att det skulle vara kul att som den profil jag är kunna göra skillnad. Vi kristdemokrater är ju europavänner på riktigt och är man europavän så förpliktigar det saker också, säger hon och fortsätter:

– Som att se till att EU väljer rätt väg och just nu är det ganska många vägval som vi står inför. Där tror jag att Sverige varit alldeles för passiva och att vi behöver en person som vågar.

Fick nota på 800 000 kronor

Så sent som i fredags fick Skyttedal beskedet om att hon förlorat en rättstvist mot DN – och därmed en fått en nota på runt totalt 800 000 för rättegångskostnaderna. Något hon också berättar om i programmet.

– I fredags var det väldigt tungt. Det klart att det varit en ekonomisk risk, men jag hade inte trott att den skulle vara så pass stor när jag gick in i det. Jag hade kanske trott att rättegångskostnaderna skulle landa i 200-300 000. Det är ändå ett belopp man i värsta fall kan låna till. Men man kan liksom inte ta ett blancolån på 800 000 även om man är kommunalråd.

Men det fanns också ljusglimtar även under den tuffa fredagen.



– Det kom in jättemycket donationer direkt, utan att jag hade gjort någonting. Jag hade ett swishkonto som jag haft till min personvalskampanj. Det var jätteskönt. Jag kanske fick in 30 000 någonting.

"Vissa stunder är det klart att man ångrar sig"

Efter ungefär ett dygn meddelades hon om att Svenska fotografers förbund betalar den större delen av rättegångskostnaderna – och fick börja swisha tillbaka pengarna.

På frågan om hon ångrar sig att hon gick in i rättsprocessen svarar hon:



– Vissa stunder är det klart att man ångrar sig, men i sak har jag svårt att se att jag kommer sluta stå upp för det jag tror på.