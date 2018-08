JOBBEN

Första ämnet i SR:s debatt var jobben. Ulf Kristersson, M, och Stefan Löfven, S, fick mötas först.

– Arbete skapar förutsättningar för att komma in i samhället. De flesta med utbildning kommer in fort på arbetsmarknaden. Nyanlända kommer inte in alls. Vi förslår ingångsjobb, bidragstak som gör att det lönar sig att jobba, och mer fokus på svenska språket, säger Kristersson.

Stefan Löfven svarar:

– Jobbet är helt avgörande för en vuxen individ. Det är därför vi gick till val på att få ner arbetslösheten. Nu minskar den, inte minst för ungdomar. Vi har i praktiken halverat den tid det tar för nyanlända att komma in i arbete, men arbetslösheten är för hög. Det behöver komma till språk och utbildning, inte låga löner, säger statsministern.

Statsminister Stefan Löfven och Ulf Kristersson var först ut i debatten.

SKOLAN

Nästa ämne var skolan. Liberalerna och Vänsterpartiet fick inleda.

– Var sjätte elev som går ur nian har underkända betyg och kommer inte in på gymnasiet. Det har aldrig varit så många underkända i svensk skola. Det behövs en lång rad reformer. Återförstatliga svenska skolan, lyfta läraryrkets attraktionskraft med högre krav. Fler speciallärare och betyg i skolan, säger Jan Björklund.

”Det behövs en lång rad reformer”, säger Jan Björklund under debatten om skolan. Foto: Expressen

V-ledaren Jonas Sjöstedt:

– Utmaningen är att det beror på vilken skola man går i. Vi har skolplikt, det är vårt ansvar att se till att alla får en bra utbildning. Jag vill att skolan ska vara statlig, men vi kan inte ha en marknadsskola där lönsamhet gäller. Hela marknadstänkandet måste bort, den driver på segregeringen.

MIGRATIONEN

Nästa ämne var integration, där Annie Lööf och Jimmie Åkesson möttes först. Fokus låg först på gymnasielagen.

– Det handlar om tre miljarder i budgeten för 8 000 eller 9 000 det handlar om. Men det är också principiellt märkligt. De har fått sin sak avslagen en, två, tre gånger. De saknar skäl för att stanna, säger Jimmie Åkesson om gymnasielagen.

– Vi låter människor stanna oavsett de har här att göra eller inte.

Annie Lööf svarade:

– Du säger nej till allting. Det handlar om ett antal personer, som kom hit som barn, som sökte asyl när de var minderåriga. Under den tiden blev det orimligt långa handläggningstider. Vi ville att de ska få en ny chans.

JÄMSTÄLLDHET

Fjärde frågan var jämställdhet, där Kristdemokraterna och Miljöpartiet var först ut att debattera. Fokus låg inledningsvis på att män generellt tjänar mer än kvinnor.

– Det är ett stort problem att män tjänar mer än kvinnor. En stor anledning till skillnaden har med de stora sjukskrivningstalen bland kvinnor att göra. Den så kallade feministiska regeringen pressar kvinnor rakt in i väggen, säger Ebba Busch Thor.

Fridolin:

– Äldre i välfärden, ofta kvinnor, ska kunna gå ner i arbetstid innan pensionen utan att mista pengar i pensionen.

VÅRDEN

Första ämnet efter pausen, då ”Ekot sändes”, är vården: Köerna har vuxit under de senaste fyra åren, och frågan är enligt väljarna och partierna en av valets viktigaste.

Ebba Busch Thor:

– De nya kömiljarden som vi förslagit ska ta hand om hela vårdförloppet. Min främsta rekommendation är att titta: Har det blivit bättre eller sämre. 108 000 personer har fått vänta alldeles för länge på behandling.

– Var man bor ska inte avgöra om man kan överleva svår sjukdom. Därför är jag chockad att statsministern påstår att man sänkt vårdköerna. Vilken verklighet befinner du dig i?

Löfven:

– Man ska få vård i tid. Det är inte värdigt Sverige. Vi har ett välfärdssamhälle.

KLIMAT

Miljöpartiet och Centerpartiet var först ut i debatten om klimatet.

– Sätta skatt på importerat dåligt kött, säkra järnvägen och skatt på flyget ger stor skillnad. Vi måste agera snabbare, inledde Fridolin.

Annie Lööf:

– Det vi behöver gör är att ställa om transportsektorn, få mer förnybart bränsle. Vi måste gå fram med ny miljöteknik med minusutsläpp.

Ulf Kristersson pekade på att man inom svensk politik är brett överens om målen med miljöpolitiken.

– Det vi pratar om ni är medlen. Basindustrin, om svenskt stål kan bli föregångare är det en unik investering. Det andra är elektrifiering av vägar och transporter. Det tredje är att klimatinvestera i andra länder, där mer utsläpp görs.