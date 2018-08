Så var Aftonbladets partiledardebatt

Ordningen var:

Ebba Busch Thor, KD, fokuserade på vård och omsorg.

Ulf Kristersson, M, fokuserade på att avsätta Stefan Löfven och den sittande regeringen.

Jonas Sjöstedt, V, fokuserade på att Sverige är ett ojämlikt land – och att V ska ändra det.

Stefan Löfven, S, fokuserade på välfärden och hur den behöver finansieras vidare.

Annie Lööf, C, fokuserade på att Centerpartiet är ”en röst för trygghet, integration, miljön”.

Gustav Fridolin, MP, fokuserade på klimatfrågan och poängterade att den knappt togs upp av någon annan i debatten.

Jimmie Åkesson, SD, fokuserade på invandringen och integrationen och att välfärden inte kan lösas om invandringen fortsätter dra så mycket pengar.

Jan Björklund, L, fokuserade på de liberala idéer som ligger till grund för det västerländska samhället och att varken socialism eller högernationalism kan lösa situationen.

LÄS MER: Jimmie Åkesson om Kristerssons regeringsplan: ”Hur ska det gå till?”

Het ordväxling mellan Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson

Det hettade till flera gånger under debatten, inte minst när frågan om regeringsbildning kom upp.

V-ledaren Jonas Sjöstedt krävde C-ledaren Annie Lööf på svar om C kan tänka sig att stötta en alliansregering som backas upp av SD. Lööfs svar var att C inte kommer be om stöd från SD, utan i så fall kommer söka sig över blockgränserna.

LÄS MER: Ebba Busch Thor: Löfven ignorerar problemen i vården

Vidare krävde SD-ledaren Jimmie Åkesson M-ledaren Ulf Kristersson på svar på hur M planerar att sänka Stefan Löfvens regering utan att be om stöd från SD. Kristersson svarade inte på frågan.