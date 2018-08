Så ska Kristersson få fler poliser på gatorna

Under lördagsmorgonen gästade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson TV4 Nyhetsmorgon.

Moderaterna har lag och ordning som en av sina profilfrågor och går bland annat till val på skärpta straff och fler poliser.

På frågan om detta verkligen hjälper för att få ner brottsligheten i samhället svarar Ulf Kristersson att det visserligen är en diskussion bland kriminologer om skärpta straff är verkningsfullt - men att de leder till att kriminella inte kan rekrytera unga personer till kriminell verksamhet.

Vill ha längre straff

– Sitter man inne tio år i stället för fem år är det ändå fem år som man inte begår brott, säger Kristersson i Nyhetsmorgon.

För att polisen effektivt ska kunna utreda fler brott vill Kristersson att civilanställda ska göra mer av det administrativa arbetet så att fler poliser ska kunna vara ute på gatorna.

I intervjun togs även ekonomin och välfärden upp. Kristersson fick bland annat frågor om skatterna.

– Vi sänker skatterna med mindre än vad de rödgröna har höjt den med under den här mandatperioden, Jag är rädd för att bara fortsätta höja skatten på arbete, säger Kristersson i intervjun.

Tappar i opinionen

Moderaterna har under sommaren tappat nästan var fjärde väljare under sommaren. Det visar en opinionsundersökning gjord av Sifo som Svenska Dagbladet publierade under fredagen.