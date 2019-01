Så kan Löfven vinna Sjöstedts välsignelse

Efter att ha blivit utfrysta ur Socialdemokraternas överenskommelse med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna och stämplade som "ytterkantsparti", har Vänsterpartiet och ledaren Jonas Sjöstedt krävt eftergifter och löften från Stefan Löfven – för att släppa fram honom som statsminister.

Så uppvaktar Stefan Löfven Jonas Sjöstedt

Efter att Stefan Löfven inledd något av en charmoffensiv mot Vänsterpartiet där han prisat deras tidigare samarbete, och sagt att det kan fortsätta i områden utanför budgeten, tror nu bedömare att relationerna kan ha tinats upp.

Sveriges Radios, SR:s, politiska kommentator Fredrik Furtenbach tror att möjligheterna är goda att Vänsterpartiet släpper fram Stefan Löfven i statsministeromröstningen på fredag.

Furtenbach: "Handlar om glasögon för barn"

– Om Sjöstedt var uppriktig och uttömmande med sina krav så borde det absolut inte vara omöjligt, kan jag tycka. Det han sa var att han tyckte att Stefan Löfven skulle klargöra att man kan förhandla och samarbeta med Vänsterpartiet. det har han redan gjort, det gjorde han på sin pressträff. Dessutom sa Sjöstedt att han vill att Stefan Löfven står upp för de jämställdhetsreformer som Vänsterpartiet redan drivit igenom i budgetförhandlingar. Det handlar då om glasögon för barn, gratis medicin för äldre och så vidare, säger Fredrik Furtenbach till SR.

Han får medhåll av SVT:s politiska kommentator Mats Knutson.

"Kan innebära högkonjunktur för Vänsterpartiet"

"Mycket talar dock fortfarande för att Vänsterpartiet i slutändan kommer att lägga ner sina röster. De har nu tydligt och kraftigt protesterat mot regeringsuppgörelsen och kan räkna med någon form av garantier för framtida inflytande. En socialdemokrati som uppfattas gå åt höger kan dessutom innebära högkonjunktur för Vänsterpartiet de kommande åren. Om S-väljare på vänsterkanten blir missnöjda med Löfven har de ingen annanstans att gå än till Vänsterpartiet. Det kan alltså också finnas en partitaktisk uppsida för partiet att släppa fram Löfven", skriver Mats Knutson i en kommentar hos SVT.

Under tisdagen satt Jonas Sjöstedt och Stefan Löfven i ett två timmar långt möte – och under kvällen höll V:s partistyrelse ett telefonmöte.

Under onsdagsförmiddagen ska Jonas Sjöstedt meddela talman Andreas Norlén partiets hållning.

V visar att de inte viker sig så lätt

Dagens Nyheters, DN:s, politiska kommentator Ewa Stenberg menar att Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt nu har fått fram sin poäng.

"Vänsterpartiet visar sina medlemmar och väljare att partiet inte viker sig lätt. Men partiets krav för att släppa fram Stefan Löfven till makten är modesta. Det mesta talar för att S-ledaren, efter några dagars rött bullrande, väljs till statsminister", skriver hon i DN.

"Det bästa Jonas Sjöstedt kan hoppas på"

Svenska Dagbladets politiska kommentator Göran Eriksson menar också att Vänsterpartiet kan se en chans att växa med Stefan Löfvens mittenregering.

"Vänsterpartiet kan precis som SD hoppas på att en Löfvenliberal regering skulle leda till kraftigt ökat väljarstöd, när vänsterlutande socialdemokrater får nog. Det är å andra sidan det bästa Jonas Sjöstedt kan hoppas på, eftersom en uttalad del av regeringsuppgörelsen är att V ska hållas utan inflytande över budgeten", skriver han i Svenska Dagbladet.