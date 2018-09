När alla 6 004 valdistrikt var räknade på söndagen var mandatfördelningen 144 till de rödgröna, 143 till alliansen och 62 till SD. Men dagarna efter valet har varit dramatiska. På måndagen visade det sig att ett valdistrikt hade rapporterat in fel resultat och det gjorde att Centern förlorade ett mandat till Sverigedemokraterna med sju rösters marginal.

Under onsdagen fortsatte valrysaren och kampen mellan blocken var stenhård. Under onsdagsmorgonen inledde kommunernas valnämnder rösträkningen av sena röster från utlandet och förtidslokalerna.

Enligt Valmyndighetens prognos handlar det om drygt 190 000 röster som adderas den preliminära rösträkningen från valnatten. Rösträkningen delades då också upp i ytterligare 321 uppsamlingsdistrikt.

När Stefan Löfven höll sitt tal hade de rödgröna två mandats övervikt. Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT NYHETSBYRÅN

Jämnt mellan C och SD

Den jämna kampen mellan Centerpartiet och SD ledde till ett så kallat pingismandat, som studsade mellan partierna under dagen. Först tog C ett mandat från SD vid 12-tiden. Sedan tog SD tillbaka det mandatet direkt, och när statsminister Stefan Löfven vid klockan 13.15 gick ut på sin presskonferens hade de rödgröna fortfarande två mandats övervikt.

I den rafflande rösträkningen förändrades siffrorna snabbt. Vid 17.30 kom Annie Lööf upp på till synes säker mark med 330 rösters marginal. När 6 296 av 6 325 valdistrikt hade räknats vid 20-tiden förflyttades ytterligare mandat. Då hade S plockat ett mandat från KD och gett de rödgröna ett större försprång med 145-142 mandat. Men kort därpå fördelades mandaten tillbaka och det stod åter 144-143 i de rödgrönas favör.

Senare under onsdagskvällen såg det ut som att både S och KD knappade in och skulle kunna ta ett mandat från L i slutspurten, men vid 22-tiden hade Göteborg-rösterna kommit in och då hade L stärkt sitt grepp om det sista mandatet.

– Nu rapporterades Göteborg in och då förstärkte L sitt grepp med cirka 750 röster. Det borde räcka, även om det återstår flera små valdistrikt där L är svagt, säger Svante Linusson, professor i matematik och expert på valsystemet.

Jan Björklund stärkte sitt grepp om det sista mandatet när Göteborgsrösterna kommit in. Foto: HANNA FRANZéN / TT NYHETSBYRÅN

Har torsdagen på sig

Under onsdagsnatten var 6307 av 6325 distrikt räknade, och då var ställningen den samma som efter valnatten. 143 mandat till de rödgröna, 142 till alliansen och 62 till SD.

Det är alltså 18 distrikt var att räkna, och kommuns valnämnder kommer att fortsätta räkningen under torsdagen – tills det finns ett preliminärt valresultat.

Efter den preliminära rösträkningen gör länsstyrelserna om rösträkningen och presenterar det slutliga resultatet för riksdagsvalet på fredag. Det arbetet har redan startat men kommer inte att avslutas förrän de sista onsdagsrösterna levereras till länsstyrelserna.

Länsstyrelsernas rösträkning är också mer komplicerad eftersom personkryssen på riksdagsvalsedlarna ska räknas och tidigare underkända röster specialgranskas för att se om de underkänts felaktigt. Drygt 20 000 röster kan läggas till i sista stund på fredag, om antalet tidigare underkända röster godkänns i samma utsträckning som i valet 2014.