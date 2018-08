Perssons sågning av migrationspolitiken

Under fredagen lanseras den brittiske journalisten David Crouchs bok ”Bumblebee Nation. The hidden story of the new Swedish model” i Stockholm.

Boken innehåller dynamit i den svenska valrörelsen, i den fråga som engagerar flest väljare just nu: migrationen.

Den tidigare statsministern Göran Persson hävdar till exempel att "den stora gruppen invandrare som har anlänt under de senaste tio åren är ett problem".

Och förra finansministern Anders Borg hyllar Stefan Löfven och den nuvarande regeringen för den åtstramade flyktingpolitiken.

– Det är ganska klart att vi inte kunde ta emot 160 000 flyktingar utan allvarliga spänningar. Det var absolut nödvändigt att stänga gränserna och sänka Sveriges generositet till ett absolut minimum, säger han.

”Kräver att du deltar”

Göran Persson utvecklar sitt resonemang kring problemen med de stora flyktingströmmarna:

– Vår modell kräver att du deltar i arbetskraften. Om du gör det, då är du mer än välkommen. Modellen fungerar perfekt så länge invandrare jobbar – då kan vi behålla det.

På frågan om vi framöver kommer att få se en nedmontering av den svenska modellen – med sänkta löner och försämrade villkor på arbetsmarknaden – svarar Göran Persson:

–Jag tror inte att det finns stöd för det. Vi måste hitta nya åtgärder.

Han nämner då behovet av fler offentliga arbetstillfällen.

Förra finansministern Anders Borg menar tvärtom att arbetsmarknaden måste förändras.

– Med den typen av invandring som vi har haft är det rätt självklart att den svenska arbetsmarknaden måste bli mycket mer flexibel.

Försvarar alliansregeringens linje

Han hävdar samtidigt att det är omöjligt att få ned arbetslösheten bland nyanlända utan att sänka inträdeslönerna.

Anders Borg försvarar Fredrik Reinfeldts och alliansregeringens tidigare linje i flyktingpolitiken:

– Utgångspunkten bör vara att du gör så mycket som möjligt, din spontana reaktion ska vara att bjuda in människor och sedan pragmatiskt anpassa dig till de nya realiteterna, säger han.

Förra statsministern Göran Persson hävdar i boken att det svenska systemet misslyckats när det gäller landets pensionärer – de som byggde den svenska modellen.

– Pensionssystemet har ett litet problem – pensionerna är för låga. Vi måste lösa det. Om vi inte hittar en lösning kommer det som vi alla är överens om, att vi gör det här tillsammans, att undermineras och det kommer att försvaga den oskrivna överenskommelsen mellan staten och medborgarna, varnar Göran Persson.

– Om du betalar in till systemet, så ska du också få tillbaka.

Göran Persson pläderar också för en ekonomisk omfördelning i samhället och för ett upprustat utbildningssystem.

– En bra utbildning för alla är inte bara rättvist, det är också viktigt för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt. Vi behöver barn och vi tar hand om dem – det är det svenska välfärdssamhällets grundläggande idé. Och det är mer ekonomiskt relevant nu än någonsin förut på grund av den demografiska situationen.

”Måste stödja unga familjer”

Enligt Persson är det viktigt att födelsetalen hålls på en hög nivå framöver – att fler skaffar barn i Sverige.

– Vi måste stödja unga familjer och göra det möjligt att kombinera en bra utbildning och en professionell karriär med ansvar för två eller tre barn, säger han.

Den förra statsministern fortsätter i boken:

– Framtiden visar att detta är rätt väg att gå, vi kommer att bli ännu starkare. Det är också viktigt att se den verkliga potentialen i den systematiska och framgångsrika svenska jämställdhetsrörelsen. Det handlar inte bara om kvinnor, det handlar om oss alla – det är inte drivet av kön, det drivs av modernitet, av unga vuxna som försöker skapa ett bättre liv för sina familjer. De är alla mer engagerade i det än vad vi var för, inte för att de måste, men för att de vill.

Förra finansministern Anders Borg säger i boken att nästa regering måste ta tag i de akuta problemen på bostadsmarknaden.

– Men de problem som Sverige står inför i dag är hanterbara.

Boken "Bumblebee Nation: the hidden story of the new Swedish model" ges ut av Karl-Adam Bonniers stiftelse och lanseras i Stockholm under fredagen.

