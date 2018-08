Enligt Skolverket riskerar Sverige att sakna 80 000 lärare redan inom 15 år.

Nu lanserar Gustav Fridolin (MP) ett nytt förslag som är tänkt att bekämpa den alarmerande bristen:

– Det handlar om att jag som rektor ser att här har jag en riktigt bra person, kanske redan med lite ämneskunskaper och som kanske har jobbat med unga innan, säger det miljöpartistiska språkröret till SVT Nyheter.

Gustav Fridolin (MP). Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Han fortsätter:

– Personen jobbar halvtid och pluggar halvtid för att få lärarbehörigheten och staten tar en del av vikariekostnaden för halvtiden då den blivande läraren pluggar.

Notan för skattebetalarna

Enligt Gustav Fridolin ska staten betala hälften av vikariekostnaden – vilket skulle kosta skattebetalarna två miljarder kronor fram till 2026. Samtidigt vill Miljöpartiet lägga 20 miljoner kronor på utbildningar som kombinerar studier och arbete, rapporterar SVT Nyheter.

Miljöpartiet menar att strategin skulle ge 2 000 fler lärare på landets skolor:

– Du får en lärarutbildning och under tiden får du betalt. Det gör så klart utbildningen attraktiv, särskilt för den som kanske redan har jobbat ett antal år, har familj och lite svårt att gå tillbaka till universitetssvängen, säger Gustav Fridolin.

Jan Björklund (L) är delvis skeptisk till förslaget. Foto: SVEN LINDWALL

Björklunds blandade känslor

Liberalernas partiledare Jan Björklund har blandade känslor för förslaget:

– Jag tycker det är rätt tänkt att vi ska försöka få in personer med annan hög utbildning, till exempel ingenjörer, in i läraryrket och att de ska ha bra villkor under övergången. Risken med Miljöpartiets förslag är att man kan få en kravsänkning i stället, för att man ger kommunerna möjlighet att ta in den de vill, säger Jan Björklund till SVT Nyheter – och menar att han hellre ser en höjning av lärarlönerna.