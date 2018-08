Moderaternas panikmejl: Efterlyser fler S-lögner

Expressen har det senaste dygnet rapporterat om flera fall där S-politiker spridit lögnaktiga påståenden om Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Det första inlägget spreds av en S-företrädare i Sävsjö i Småland och innehöll en varning till nyanlända och medborgare med arabiskt ursprung.

Statsminister Stefan Löfven tog i går avstånd från inlägget och S-politikern, som kandiderade till kommunfullmäktige, tvingades dra tillbaka sin kandidatur.

Tidigare i dag kunde Expressen berätta att flera S-politiker spridit innehållet vidare – bland dem Janna Atta Ibrahim som sitter i stadsdelsnämnden Västra Hisingen i Göteborg.

– Moderaterna och Sverigedemokraterna är emot allt som handlar om islam. De har lite hat mot muslimer, sa hon i morse till Expressen – och ett par timmar senare kom beskedet att även hon tvingas lämna sina uppdrag.

Efter de nya uppgifterna bestämde sig Moderaternas partiledning för att agera blixtsnabbt, erfar Expressen.

Edholms uppmaning till partikamraterna

Moderaternas vice partisekreterare Anders Edholm skickade mejlet tidigare i dag. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Partiets vice partisekreterare Anders Edholm skickade vid 13.30-tiden i dag ut ett internt panikmejl om S-lögnerna som nu cirkulerar på nätet.

Mejlet gick till partiets förbundsordförande och förbundsombudsmän i hela landet – med rubriken: "Angående lögner på arabiska om vår politik".

Anders Edholm skriver i mejlet, som Expressen tagit del av:

"Då fler fall har konstaterats finns det skäl att misstänka att socialdemokrater även på andra håll i landet sprider falsk information på främmande språk om moderat politik. Vi har i dag ingen klar uppfattning om omfattningen av dylika kampanjer."

Han riktar sedan en uppmaning till partikamraterna:

"Jag skulle därför vilja be samtliga förbund om hjälp att upptäcka misstänkta fall av socialdemokratisk desinformation på arabiska. Be gärna arabisktalande medlemmar i ert förbund om hjälp att upptäcka misstänkta fall av desinformation och rapportera in upptäckta fall till Lars-Peter Swärdh (chef för Moderaternas fältorganisation, red anm) och undertecknad."