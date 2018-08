Trots valresultat är det högst oklart vem som blir ny statsminister givet det knepiga parlamentariska läge som Sverige förväntas befinna sig i efter valet den 9 september.

I en webbenkät som Expressen skickat ut till samtliga riksdagsledamöter har 76 stycken svarat på vem de tror blir statsminister efter valet. En majoritet visade sig tro på Ulf Kristersson tätt följt av Stefan Löfven.

Men det dyker även upp en mer otippad gissning, eftersom personen inte ens gett anspråk på rollen: Annie Lööf.

En M-riksdagsledamot tror att Annie Lööf kan bli statsminister genom skickligt maktspel. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

En S-riksdagsledamot tror att det blir hon om det inte blir Stefan Löfven och en M-riksdagsledamot tror rakt av på Annie Lööf.

– Det är ju vissa förutsättningar som måste inträffa, men det är inte omöjligt. Tidigare har ju alliansregeringar bildats av en jätte och tre dvärgar. Men nu är inte riktigt förutsättningarna så eftersom det inte alls är uteslutet att M kan komma under 20 procent. Och om KD åker ur försvagas M:s möjligheter ännu mer, säger M-riksdagsledamoten och fortsätter:

– Om C och L tillsammans får lika många eller fler mandat än vad M får kan ett skickligt hanterat maktspel från Centern och Annie Lööfs sida mycket väl resultera i att talmannen ger henne ett försök att bilda en regering om det är underförstått att S inte kommer att rösta mot henne som statsminister.

Lööf: Kristersson statsministerkandidat

Hon har bättre chanser hos S än vad Kristersson har i det läget?

– Ja. Om Kristersson ens skulle våga fråga sin partistyrelse om man skulle kunna tänka sig att bilda en regering med ett passivt stöd från S. Det tror jag inte att han vill göra i första varvet.

– Men det bygger på att S upptäcker att de inte längre är ett stort parti och att de måste göra som systerpartierna gör i andra länder, exempelvis i Danmark. Där vet sossarna att de måste samarbeta. Och det har de säkert insett här också. Det här skulle kunna vara ett mjukt sätt att göra det på.

Ulf Kristersson. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Upplever du att Ulf Kristersson är orolig för detta?



– Ja, det har man märkt i hanteringen under våren tycker jag. M har varit oroliga för att bråka med C av den här anledningen. Och Annie Lööf har alltid brukat bedyra sin trohet med att säga att "jag arbetar för en alliansregering under ledning av Ulf Kristersson". Men hon har inte sagt det lika ofta nu som tidigare.

I samband med Centerpartiets stämma i Malmö förra hösten lyfte flera C-företrädare upp partiledaren som den mest lämpade statsministerkandidaten för alliansen. Annie Lööf själv var däremot tydlig med att det är Moderaternas partiledare som gäller.

– Vi har ju en statsministerkandidat och det kommer vara Ulf Kristersson, sedan är vi fyra alliansledare som håller ihop alliansen. Så har det varit förr och så är det även nu framåt, svarade hon då Expressen.



Den tror riksdagsledamöterna blir nästa statsminister 76 riksdagsledamöter har svarat på frågan "vem tror du blir vår nästa statsminister?". Svarsalternativen var "Stefan Löfven", "Ulf Kristersson", "Jimmie Åkesson" och "Annan" följt av ett fritextsvar. Såhär svarade de: Ulf Kristersson: 34 Stefan Löfven: 28 Jimmie Åkesson: 9 Annan: 5 (däribland Jonas Sjöstedt och Annie Lööf) De som svarat tror främst på sin egen statsministerkandidat, undantaget tre SD-ledamöter som tror på Ulf Kristersson och M-ledamoten som intervjuas i artikeln. Visa mer Visa mindre